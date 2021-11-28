Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 32 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

51. dakikada sol kanattan çizgiye inen Hamza Mendyl'in yerden ortasına kale önünde dokunan Muhammet, topu filelere göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi. 21

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic'in bekletmeden kaleye gönderdiği sert şutunda top kaleci Günay'da kaldı.

71. dakikada sağ kanattan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Cikalleshi, topla birlikte içeriye doğru kat ederek şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. 22

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bytyqi'nin sol çaprazdan sert şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

86. dakikada sol kanatta topla buluşan Hamza Mendyl'in yerden ortasına kale önünde Figueiredo'nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 32



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Samet Çiçek xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Hamza Mendyl xxx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 90 ?), Steven Caulker xxx, Papy Djilobodji xxx, Ertuğrul Ersoy xxx, Kitsiou xxx, Recep Niyaz xxx (Furkan Soylap dk. 90 ?), Doğan Erdoğan xx (Oğuz Ceylan dk. 72 xx), Maxim xxx, Nouha Dicko xx (Figueiredo dk. 72 xxx), Muhammet Demir xxx (Angelo Sagal dk. 81 xx)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Alin Tosça, Kenan Özer, Yusuf Türk, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Konyaspor: Sehic xx, Nejc Skubic xx (Barış Yardımcı dk. 61 x), Marin Anicic xx, Adil Demirbağ xx, Guilherme xxx, Soner Dikmen xx (Endri Çekici dk. 61 x), Hadziahmetovic xx, Mpoku xx (Ahmed Hassan dk. 77 x), Bytyqi xx, Serdar Gürler xx (Hubert Michalak dk. 88 ?), Cikalleshi xxx (Oğulcan Ülgün dk. 77 x)

Yedekler: Eray Birniçan, Rahmanovic, Alper Uludağ, Ekrem Kayılıbal

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Caulker (dk. 17), Muhammet Demir (dk. 51), Figueiredo (dk. 86) (Gaziantep FK), Guilherme (dk. 6 pen.), Cikalleshi (dk. 71) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Papy Djilobodji, Günay Güvenç, Kitsiou (Gaziantep FK), Adil Demirbağ, Mpoku, Anicic (Konyaspor)

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