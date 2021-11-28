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Kasapoğlu: El birliğiyle neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya ispatlayabiliriz

DHA

Kasapoğlu: El birliğiyle neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya ispatlayabiliriz


Mustafa KANLI, Ahmet ATMACA,GAZİANTEP,(DHA)-GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Olimpiyatlara pek çok ülkeden daha fazla kadın sporcuyla katıldık. O yüzden sporu genciyle yaşlısıyla engelli engelsiz herkesin gelişimine açık bir vizyon geliştiriyoruz. El birliğiyle neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya ispatlayabiliriz" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Koordinasyon Toplantısına katıldı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
"GENÇLERİMİZ İÇİN HER ALANDA İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ"
Geleceğe doğru yapılan planlamalar hem ülkemiz hem akademi için ciddi sonuçları ortaya çıkardığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversitelerin en büyük paydaşlarından biri olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Yerel yönetimler de önemli bir paydaş olarak gördüğümüz çok ciddi iş birliği gerçekleştirdiğimiz kurumlardır. İşbirliği olmadıkça o sinerjiyi üretemedikçe o kurumun tek başına bir şey başarması mümkün değildir. Akademiyle yerel yönetimle sivil toplumla işbirliği oldukça bunun çıktıları her alanda güçlü bir şekilde hissettiriyor. Geleceğe doğru yapılan planlamalar hem ülkemiz hem akademi için ciddi sonuçları ortaya çıkarıyor. Bakanlık olarak öne çıkardığımız katılımcı ruh her zaman önemsediğimiz bir konudur. Değerli hocalarımızın süreçlerin içinde olmasını çok önemsiyorum. Yeni projelerde sizlerin içinde yer almasını temenni ediyorum. Spor fiziksel bir unsur ama bunun ötesinde çok önemlidir. Spor her şeyden önce fiziksel sağlık demek. Spor ruhsal sağlığı beraberinde getiriyor. Ruhsal sağlıkla birlikte sosyal sağlık beraberinde geliyor. Sporu hem kültür olarak güçlendirme hem de spordaki performansı yukarı taşıma noktasında yeni çalışmalara ihtiyacımız var. Yeni projeler var. Ama var olan altyapıyı da çok güçlü şekilde değerlendirmeliyiz. Her branşa mükemmel derecede hizmet eden altyapımız var. Cumhurbaşkanımızda spora çok önem veriyor. Son 19 yılda ortaya koyduğumuz spor vizyonu bunun en büyük somut kanıtıdır" dedi.
"OLİMPİYAT TARİHİNDE EN ÇOK MADALYAYI KAZANDIK"
Son yıllarda yapılan yatırımlarla başarıların da arttığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Olimpiyat tarihinde en çok madalyayı kazandık. Tabi bunu birlikte başaracağız. Bu noktada üniversiteler en önemli paydaşlarımızdır. Bakanlığımızın her türlü imkanı tesisten finansmana kadar sizlerin her daim hizmetindedir. Bakanlığımıza bu anlayışla yaklaşın. Yerelde karşılaştığınız her konuda sizlerin her şekilde yanınızda olduğumuzu taahhüt ediyorum. Bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ama yerelden merkez teşkilata kadar her türlü imkan sizlerin hizmetinizde. Tesislerimizi kendinizin gibi görün. Gençlerimizi çok daha güçlü bir şekilde yetiştirme adına bu işbirliğini güçlendirme zaruretini ve ivediliğini unutmayalım. Yeni federasyon başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. Ülkemizin spor geleceği adına hayati derecede çalışmalardır, bunları da her şekilde destekleyeceğiz. 2023'te düzenlenecek olan organizasyonun Gaziantep'te düzenlenmesi çok kıymetlidir. Bakanlık olarak işbirliğimiz devam ediyor. Gençlerin girişimciliğini desteklemek adına bir protokol imzaladık. Spor araştırmaları alanında TÜBİTAK'ta kapsamlı bir çağrıya çıktık. Başarıyla yürüyen bir süreçtir. 119 üniversite bin 213 akademisyenle ve rekor düzeyde başvuruyla bu süreci kapattık. Sinir biliminden medikala, biyoteknolijiden mekatronike kadar çok sayıda proje başvurusu geldi" diye konuştu.
"SPORTİF MALZEME AÇISINDAN YERLİLEŞME HAMLESİ VAR"
Sporu geliştirmek ve güçlendirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini ve sportif malzeme açısından yerlileşme hamlesi olduğunu aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bunlar hep başlangıç, bunları hep birlikte güçlendireceğiz. Sportif malzeme açısından yerlileşme hamlesi var. İnşallah bunları ithal eden değil ihraç eden ülke hedefine de hızla ilerleyeceğiz. Milli sporcu bursumuz ülkemizin yarınları adına önemli bir hamleydi. Sporcularımızın eğitim mi spor mu ikileminin tamamen sona ermesi için önemli bir hamle oldu. Bizlere her zaman daha çok çalışmak düşüyor. Çünkü biz biliyoruz ki iki günü eşit olan ziyandadır. Sporun her branşını ve gençlerimizi daha fazla desteklememiz gerekiyor. Biz üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Gençlerimizin daha fazlasını yapabileceğine de inanıyoruz" şeklinde konuştu.
'Üniversitelerden olimpiyat şampiyonları yetiştireceğiz'
Olimpiyatlar için üniversitelerden başarılı ve güçlü sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Kasapoğlu, olimpiyatlara pek çok ülkeden daha fazla kadın sporcuyla katıldıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
"Olimpiyatta şunu gördüm. Üniversiteler Amerika'da ve batıda olimpiyatlara en çok sporcu hazırlayan kurumlar. Onun için üniversitelerin her biri branşa odaklanmalıdır. Her bölgemizin bir zenginliği var. Bu özellikleri keşfedip yarınların olimpiyatlarında Gaziantep, Çanakkale, Burdur üniversitelerinin niçin olimpiyat şampiyonu yetiştirmesin. Yeter ki bu anlamda bir vizyon ve çaba ortaya koyalım. Standford Üniversitesi'nin 270 olimpiyat madalyası var. Neden bizim ülkemizde de olmasın. Bizler üniversitelerimizin yanındayız. Gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz. Gençlerimiz müthiş bir potansiyeldir. Olimpiyatlara pek çok ülkeden daha fazla kadın sporcuyla katıldık. O yüzden sporu genciyle yaşlısıyla engelli engelsiz herkesin gelişimine açık bir vizyon geliştiriyoruz. El birliğiyle neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya ispatlayabiliriz. Bu toplantının çıktıları bizler için çok önemli, bu camianın bir ferdi olarak bu toplantının çıktılarından da bizzat istifade edeceğim.  Spordaki devasa tesis altyapısından bahsettim. Bugün yine Gaziantep'te mükemmel tesisleri açacağız. Hakikaten pek çok ülkeye meydan okuyacak bir altyapıyı hazırlıyoruz. Bu tesisleri nasıl verimli kullanır ve halkın erişimine nasıl açarız. Bu konular bizlerin her daim gündeminde olması gerekiyor. Bu konuyla ilgili hocalarımızın yaklaşım ve tavsiyeleri bizler için kritik bir misyon ifade ediyor. Başarının en önemli şartlarından biri plan ve istikrardır."
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yarının sultanları' programına katıldı. Sporcularla bir araya gelen Kasapoğlu branşta altyapıyı güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, gençleri yarınlara daha donanımlı hazırlamak istediklerini amaç edindiklerini ifade etti. Voleybol oynayan gençleri seyreden Kasapoğlu, gençlere başarılar diledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Toplantıya katılanlar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Katıldığı programlar
Yüzen sporcularDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet ATLACA
2021-11-28 16:01:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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