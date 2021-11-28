Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı



Kasapoğlu: Her alanda olduğu gibi sporda da çok büyük atılımlar gerçekleştirdikMustafa KANLI, Ahmet ATMACA,GAZİANTEP,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gaziantep´e inşa edilen Türkiye´nin en büyük olimpik yüzme havuzu ve 8 adet spor tesisinin açılışına katıldı. Törende Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş ve sporcular yer aldı. Yüzücülerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, 19 yıldan beri her alanda olduğu gibi sporda da çok büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Havuzumuz sadece şehrimizin ve bölgemizin ötesinde Avrupa´da ilk 5´de yer alan bir havuzdur. Burada bir çaba ve emek var. Bu güzel tesisin bugünlere gelmesinde emeği olan milletvekillerine, başkanımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu tesis ülkemiz sporuna ve uluslarasın camiaya çok büyük hizmetler sunacak. Spor birleştiren ve dönüştüren ve pek çok misyonu içinde bulunduran bir olgudur. 19 yıldan beri her alanda olduğu gibi sporda da çok büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Devasa stadyumlarından spor salonlarına kadar her türlü branşa hizmet edecek tesisler yaptık. Yüzmeyi ana branşlardan biri haline getirdik. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle milyonlarca vatandaşımıza yüzmeyi öğrettik. İnşallah bu çıtayı daha yukarıya taşıyacağız. Gençlerimiz bizim için büyük zenginlik. Yetenekleri keşfedip uluslararası alanda yıldızlar çıkarmak bizim en önemli amacımızdır. Ben Gaziantep´i hep örnek olarak görüyorum. Yerel yönetimiyle ve siyasetiyle burada bir kardeşlik ve beraberlik var. Rabbim bu güçlü sinerjimizi güçlü kılsın. 3 yıl önce başladığımız bu dönüşümle ve 'Spor şehri Gaziantep' projesinde meyveleri alıyoruz."

'84 MİLYONU MUTLU ETMEYİ AMAÇ EDİNDİK'

Her gün doğan yeni ihtiyaçları gidermek için çalıştıklarını aktaran ve amaçlarının 84 milyonu mutlu etmek olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bir yandan büyük bir çaba var diğer yanda karalama ve engelleme var. Ama biz biliyoruz ki anlamlı bir mücadelenin içerisindeyiz. Aramıza fitneyi sokmadan bildiğimiz yolda el ele devam edeceğiz. 84 milyonu mutlu etmeyi amaç edindik. Sevinci kardeşliği beraber büyüteceğiz. Gençlerimizi de teknolojiden spora her alanda donanımlı kılma adına özveriden geri durmayacağız. Dünyanın en büyük yurt altyapısını biz sunuyoruz. Burs ve kredi olanaklarında dünyanın en iyisiyiz. Ücretsiz üniversite hayalini biz gerçekleştirdik. Spor mu eğitim mi ikilemini biz ortadan kaldırdık. Yarının sporcularını bilim insanlarını ülkemizin dört bir yanında birlikte yetiştireceğiz. Bu ülke bizlere emanet bizde bu emaneti gençlerimize emanet edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8 adet spor tesisinin açılışına katıldı. Sporcularla bir araya gelen Kasapoğlu gençleri açılışını yaptıkları tesislerde sporla buluşmaya davet etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Toplantıya katılanlar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Yüzme havuzu açılışı

Yüzen sporcular

Spor tesisi açılışıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet Atmaca

2021-11-28 17:35:00



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