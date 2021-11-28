Bakan Kasapoğlu 9 spor tesisinin açılışını yaptı Gaziantep’e 9 yeni spor tesisi kazandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu 9 spor tesisinin açılışını yaptı Gaziantep’e 9 yeni spor tesisi kazandırıldı

İHA

Bakan Kasapoğlu 9 spor tesisinin açılışını yaptı Gaziantep’e 9 yeni spor tesisi kazandırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete kazandırılan 9 spor tesisinin toplu açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla açıldı.
Fıstıklık Spor Salonu’nda düzenlenen toplu açılışa Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı. Açılışla birlikte Dumlupınar, Ertuğrul Gazi Spor, Yeşilevler, Karaca Ahmet, Beykent, Kuzeyşehir, Kurbanbaba, İncilikaya, Fıstıklık Spor Salonları Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı eğitmenlerce eğitimlerine başladı. Tesislerde çok amaçlı kapalı spor salonunun yanı sıra, fitness salonu, antrenman alanları bulunuyor.
Açılış programına Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve milletvekillerinin yanı sır şehir protokolü ile gençler katıldı.

Kasapoğlu: “Gençleri bu tesislere davet ediyorum”
Açılışta konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Gaziantep’in gençlerinin ve sporcularının her zaman yanında olduklarını belirterek, “Spor salonlarımızın hayırlı uğurlu olsun. Gaziantep spor ile birlikte ayrıca madalyaların, kupaların, yıldızların, şampiyonların şehri. Bu yüzden başarılarla, farklı branşlarda, Gazi şehri, ilçelerini, ülkemizi ve ayyıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Son yıllarda en verimli gelişmeleri, projelerimizi sizlerle, gençlerle açmak nasip oldu. Bu iş birliğinin tüm Türkiye’ye örnek olması lazım. Burada bugün büyük bir şenlik var. Gençlerimizi bu açılan tesislere davet ediyor, bu eşsiz imkanlardan yaralanmasını istiyorum. Sizlerin bir hemşehrisi, kardeşi olarak yanında olmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak el ele vererek ümidimiz gençler için daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Şahin: “Artık ‘Spor Şehri Gaziantep’ diyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, yapılan açılışlar için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyerek, “Ne zaman bakanımızın kapısını çaldığımızda, ne istediysek daha fazlasını verdi bizlere, ne dediysek hemen yaparak ‘Antep’in gençleri her şeyin en iyisine layıktır’ dedi. Sanayi şehriyiz ama bir türlü spor şehriyiz diyememiştik. Artık ‘Spor Şehri Gaziantep’ diyoruz. Gençlerimizin aldığı madalyalar kendiliğinden olmuyor. Gençlerimizin gözlerindeki ışık, yüreklerindeki heyecan bizlere ilham veriyor ışık tutuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Gaziantep her şeyin en iyisine layık’ dedi. Önümüzde uzun ince bir yol var. Gençlik bizim geleceğimiz. Hep birlikte spordaki gücümüzü bütün dünyaya göstereceğiz. Yüzme ile tesislerimizi tamamladık. Elimizde çok güzel bir protokol var. Bu protokolle Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli’nin gençlerinin bütün ihtiyaçları, bütün spor tesisleri bakanların, milletvekillerinin, imzası ile tamamlanıyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ile protokol üyeleri açılış kurdelesini sporcularla birlikte kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı
Gaziantep Süper Amatör Ligi Araban Belediyespor: 1 Kalespor: 0
YEREL HABERLER Gaziantep Süper Amatör Ligi Araban Belediyespor: 1 ...
Erol Bulut: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık, takımımı tebrik ediyorum"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık, takımımı ...
İlhan Palut: "Bu mağlubiyeti bir yol kazası olarak değerlendireceğiz"
YEREL HABERLER İlhan Palut: "Bu mağlubiyeti bir yol kazası olarak ...
Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor maçının ...
Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor (EK ...
Kasapoğlu: El birliğiyle neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya ispatlayabiliriz
YEREL HABERLER Kasapoğlu: El birliğiyle neleri başarabileceğimizi ...
Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 gözaltı
YEREL HABERLER Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 2 ...
Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
YEREL HABERLER Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Türkiye’nin en büyük olimpik yüzme havuzu Gaziantep’te açıldı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Milyonlarca vatandaşımıza yüzmeyi öğrettik" Bakan Kasapoğlu'ndan, milli yüzücüye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük olimpik yüzme havuzu ...
Şahinbey'de kentsel dönüşüm çalışmaları son sürat
YEREL HABERLER Şahinbey'de kentsel dönüşüm çalışmaları son sürat
Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Konyaspor: 1 ...
Bakan Kasapoğlu: “Yarının Sultanları” programına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Yarının Sultanları” programına ...
Toprağa gömülü bulunan 2 kişinin ölümüyle ilgili yakalanan 4 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Toprağa gömülü bulunan 2 kişinin ölümüyle ilgili ...
Fıstıklık Mahallesindeki sosyal tesis yapımında sona yaklaşılıyor
YEREL HABERLER Fıstıklık Mahallesindeki sosyal tesis yapımında sona ...
Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz" Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızda spora çok önem veriyor" "Olimpiyat tarihinde en çok madalyayı kazandık, yeni başarılar için üniversiteler en önemli paydaşlarımız" "Üniversitelerden olimpiyat şampiyonları yetiştireceğiz" "Pek çok ülkeye meydan okuyacak bir spor altyapısı hazırlıyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her alanda iş ...
Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede tören düzenlendi Op. Dr. Temur Bülbül'ü son yolculuğuna ailesi, yakınları ve birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları uğurladı
YEREL HABERLER Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede ...
Çocuk Endokrinolojisi Kliniği hizmete alındı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yüce, hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Çocuk Endokrinolojisi Kliniği hizmete alındı SANKO ...
Op. Dr. Temur Bülbül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Op. Dr. Temur Bülbül tedavi gördüğü hastanede ...
Japonya Büyükelçisi’nden GAÜN’e övgü
YEREL HABERLER Japonya Büyükelçisi’nden GAÜN’e övgü
3 milyon üniversite öğrencisinden 22 bini sporla uğraşıyor Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı GAÜN’de gerçekleşiyor
YEREL HABERLER 3 milyon üniversite öğrencisinden 22 bini sporla ...
Yanan otomobilin yakınında, çukurda 2 arkadaş ölü bulundu
YEREL HABERLER Yanan otomobilin yakınında, çukurda 2 arkadaş ölü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.