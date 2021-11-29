Gümrük kaçağı 4 milyon 300 bin makaron ele geçirildi

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Gaziantep'te polisin iki ayrı adrese yaptığı operasyonda toplam 4 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ortak operasyonda, Şahinbey ilçesinde bulunan iki adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 4 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı makaron, 140 kilo tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 1 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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