Geçmeyen bel ağrıların nedeni romatizma olabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçmeyen bel ağrıların nedeni romatizma olabilir

İHA

Geçmeyen bel ağrıların nedeni romatizma olabilir

Bel ağrıları hemen herkesin ömründe en az bir kere yaşadığı bir şikayetlerin başında yer aldığını belirten uzmanlar, birçok nedeni olan bel ağrılarının en önemli nedenlerden birinin de romatizmal hastalıklar olduğunu kaydetti.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, romatizmal hastalıkların bel ağrısının küçük bir kısmından sorumlu olduğunu ama en az akla gelen rahatsızlık olduğunun altını çizdi. Romatizmal bel ağrılarının en temel özelliğinin 40 yaşından önce başladığını ifade eden Doç. Dr. Kısacık bel ağrıların en az 3 ay süreyle devam edebildiğini belirtti. Kısacık bel ağrıları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ağrının kalça içerisinde daha yoğun olabildiği gibi, ağrının belin alt kısmında ve uyluk kısmına da yayılım gösterebilmektedir. Bu iki özelliğin yanında Gece olan bel ağrısı, sabahları bel ağrısı olması, hareket ile bel ağrısının rahatlaması, ağrı kesici ilaçlarla bel ağrısının rahatlaması, diz ayak bileği gibi eklemlerde şişlik ve ağrı olması, sedef, iltihaplı bağırsak hastalığı gibi hastalıkların eşlik etmesi gibi faktörler romatizmaya bağlı bel ağrısı olma ihtimalini daha da arttırır. Romatizmal bel ağrılarının tanısı için öncelikle çok iyi hastalık hikayesinin alınması ve muayenesi şarttır. İyi bir değerlendirme sonrası genellikle MR ve röntgen ile tanı konulmaktadır. Ayrıca kan tetkikleri ve bazı hastalarda genetik testlerin de istenmesi gerekmektedir" dedi.
Romatizmal bel ağrılarının tedavisi
Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, "Romatizma kaynaklı bel ağrılarında ilk amaç hedef yaşam tarzında değişiklik yapmak ve hastayı hastalığı hakkında yeteri kadar bilgilendirmektir. Kilo dengesi, egzersiz, sigara bırakılması bunların başında gelmektedir. Bunun yanında hastanın hastalığı ile ilgili gerek kan, gerek görüntüleme sonuçları ile birlikte bir tedavi planı çıkarılır. Bu plan içerisindeki tedaviler kişiye özeldir. Ağrı kesici ilaçlar tedavide ilk basamağı oluşturur. Kötü gidişli olabilecek hastalara ise biyolojik ilaçlar önerilir. Son olarak romatizma kaynaklı bel ağrılar iyi değerlendirilmesi ve takibinin iyi yapılası gerekmektedir. Öncelikle bizim önerimiz düzenli biçimde romatoloji uzmanı kontrolü öneriyoruz. Romatizmal hastalıkların erken tanısı ve tedavisi büyük önem taşıdığına da özellikle vurgu yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Fadıloğlu’ndan yetim çocuklara moral ziyareti Fadıloğlu, psikolojik destek alan yetim çocukları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu’ndan yetim çocuklara moral ...
Çinli yatırımcıların tercihi Gaziantep oldu
YEREL HABERLER Çinli yatırımcıların tercihi Gaziantep oldu
Gümrük kaçağı 4 milyon 300 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı 4 milyon 300 bin makaron ele geçirildi
Kileci’den Çin'e iş birliği çağrısı GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Çinli işadamlarına "Hammadde Yatırımları ve Lojistik" alanında iş birliği yapmayı önerdi
YEREL HABERLER Kileci’den Çin'e iş birliği çağrısı GAİB Koordinatör ...
Bakan Kasapoğlu 9 spor tesisinin açılışını yaptı Gaziantep’e 9 yeni spor tesisi kazandırıldı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu 9 spor tesisinin açılışını ...
Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı
Gaziantep Süper Amatör Ligi Araban Belediyespor: 1 Kalespor: 0
YEREL HABERLER Gaziantep Süper Amatör Ligi Araban Belediyespor: 1 ...
Erol Bulut: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık, takımımı tebrik ediyorum"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık, takımımı ...
İlhan Palut: "Bu mağlubiyeti bir yol kazası olarak değerlendireceğiz"
YEREL HABERLER İlhan Palut: "Bu mağlubiyeti bir yol kazası olarak ...
Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor maçının ...
Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor (EK ...
Kasapoğlu: El birliğiyle neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya ispatlayabiliriz
YEREL HABERLER Kasapoğlu: El birliğiyle neleri başarabileceğimizi ...
Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 gözaltı
YEREL HABERLER Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 2 ...
Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
YEREL HABERLER Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Türkiye’nin en büyük olimpik yüzme havuzu Gaziantep’te açıldı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Milyonlarca vatandaşımıza yüzmeyi öğrettik" Bakan Kasapoğlu'ndan, milli yüzücüye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük olimpik yüzme havuzu ...
Şahinbey'de kentsel dönüşüm çalışmaları son sürat
YEREL HABERLER Şahinbey'de kentsel dönüşüm çalışmaları son sürat
Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Konyaspor: 1 ...
Bakan Kasapoğlu: “Yarının Sultanları” programına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Yarının Sultanları” programına ...
Toprağa gömülü bulunan 2 kişinin ölümüyle ilgili yakalanan 4 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Toprağa gömülü bulunan 2 kişinin ölümüyle ilgili ...
Fıstıklık Mahallesindeki sosyal tesis yapımında sona yaklaşılıyor
YEREL HABERLER Fıstıklık Mahallesindeki sosyal tesis yapımında sona ...
Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz" Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızda spora çok önem veriyor" "Olimpiyat tarihinde en çok madalyayı kazandık, yeni başarılar için üniversiteler en önemli paydaşlarımız" "Üniversitelerden olimpiyat şampiyonları yetiştireceğiz" "Pek çok ülkeye meydan okuyacak bir spor altyapısı hazırlıyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her alanda iş ...
Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede tören düzenlendi Op. Dr. Temur Bülbül'ü son yolculuğuna ailesi, yakınları ve birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları uğurladı
YEREL HABERLER Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.