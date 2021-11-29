Geçmeyen bel ağrıların nedeni romatizma olabilir

Bel ağrıları hemen herkesin ömründe en az bir kere yaşadığı bir şikayetlerin başında yer aldığını belirten uzmanlar, birçok nedeni olan bel ağrılarının en önemli nedenlerden birinin de romatizmal hastalıklar olduğunu kaydetti.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, romatizmal hastalıkların bel ağrısının küçük bir kısmından sorumlu olduğunu ama en az akla gelen rahatsızlık olduğunun altını çizdi. Romatizmal bel ağrılarının en temel özelliğinin 40 yaşından önce başladığını ifade eden Doç. Dr. Kısacık bel ağrıların en az 3 ay süreyle devam edebildiğini belirtti. Kısacık bel ağrıları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ağrının kalça içerisinde daha yoğun olabildiği gibi, ağrının belin alt kısmında ve uyluk kısmına da yayılım gösterebilmektedir. Bu iki özelliğin yanında Gece olan bel ağrısı, sabahları bel ağrısı olması, hareket ile bel ağrısının rahatlaması, ağrı kesici ilaçlarla bel ağrısının rahatlaması, diz ayak bileği gibi eklemlerde şişlik ve ağrı olması, sedef, iltihaplı bağırsak hastalığı gibi hastalıkların eşlik etmesi gibi faktörler romatizmaya bağlı bel ağrısı olma ihtimalini daha da arttırır. Romatizmal bel ağrılarının tanısı için öncelikle çok iyi hastalık hikayesinin alınması ve muayenesi şarttır. İyi bir değerlendirme sonrası genellikle MR ve röntgen ile tanı konulmaktadır. Ayrıca kan tetkikleri ve bazı hastalarda genetik testlerin de istenmesi gerekmektedir" dedi.

Romatizmal bel ağrılarının tedavisi

Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, "Romatizma kaynaklı bel ağrılarında ilk amaç hedef yaşam tarzında değişiklik yapmak ve hastayı hastalığı hakkında yeteri kadar bilgilendirmektir. Kilo dengesi, egzersiz, sigara bırakılması bunların başında gelmektedir. Bunun yanında hastanın hastalığı ile ilgili gerek kan, gerek görüntüleme sonuçları ile birlikte bir tedavi planı çıkarılır. Bu plan içerisindeki tedaviler kişiye özeldir. Ağrı kesici ilaçlar tedavide ilk basamağı oluşturur. Kötü gidişli olabilecek hastalara ise biyolojik ilaçlar önerilir. Son olarak romatizma kaynaklı bel ağrılar iyi değerlendirilmesi ve takibinin iyi yapılası gerekmektedir. Öncelikle bizim önerimiz düzenli biçimde romatoloji uzmanı kontrolü öneriyoruz. Romatizmal hastalıkların erken tanısı ve tedavisi büyük önem taşıdığına da özellikle vurgu yapmak istiyoruz" diye konuştu.

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