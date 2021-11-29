AK Parti'li Keşir: Elektronik kelepçe uygulaması kadına şiddeti azalttı



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve elektronik kelepçe uygulaması ile kadına şiddetin önceki yıllara göre azaldığını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Denizli Milletvekili Ayşe Keşir, Gaziantep'te kadınlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen programa Ayşe Keşir'in yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ile STK temsilcileri katıldı. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Keşir, Türkiye genelinde il il kadınlarla buluşma programları düzenlediklerini ifade etti.

'ÖNCELİĞİMİZ SUÇUN VE ŞİDDETİN OLUŞMAMASINI SAĞLAMAK'

Son verilere bakıldığında KADES ve elektronik kelepçe uygulamasının önceki yıllara oranla şiddeti azalttığını gördüklerini anlatan Keşir, şunları söyledi:

''Kadınlar şiddet gördüğünde ayağında terliği bile olmadan kapıya atılıyor. Bunu gördük. Çocuklarının kimliği dahi yok çocuklarını alıp bir okula dahi devam ettiremiyor. Eşine şiddet uygulayan erkeklerin evden uzaklaştırılmasındaki asıl amaç, o andaki sıcaklığı önlemek amaçlı. Bunda üst sınır da altı ay. Olayın büyüklüğüne göre bu üç gün de verilebilir bir hafta da verilebilir altı ay da verilebilir. Koruma tedbir kararının uygulaması yeniden gözden geçirilebilir. Bunun amacı şiddetin yeniden olmaması ve tekrarlanmamasıdır. Bununla ilgili rehabilitasyon son derece önemli. Özellikle şiddet önleme merkezlerinin amacı da bu. Buralarda şiddet uygulayan kimselere öfke kontrol programları uygulanıyor. Geçtiğimiz hafta kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili yeni bir çalıştay yaptık. Burada şiddet uygulayanların iki boyutu var. Birincisi hastalık boyutundaki şiddet ikincisi ise şiddeti çocuklarına karşı öğrenme biçimi olarak sunanlar. Yapacağımız çok şey olmakla birlikte öncelikli olarak çocuklarımıza şiddetin bir çözüm yöntemi olmadığını öğretmektir. Önceliğimiz suçun ve şiddetin oluşmamasını sağlamaktır. Ne yazık ki büyük oranda öğrenilmiş olan bir şiddet var toplumda. Sadece kadına yönelik şiddet değil tüm şiddet şekillerine yönelik toplumda bir farkındalığa ihtiyaç duyuluyor.''

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATAMCA

2021-11-29 13:35:57



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