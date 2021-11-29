Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 29 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te son 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 334 şüpheliden 29'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Son 1 haftada çeşitli adreslere yapılan baskınlarda toplam 334 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonlarda yapılan aramada; 6 kilo 340 gram metamfetamin, 538 gram esrar, 372 gram eroin, 78 gram bonzai, 50 uyuşturucu hap, 8 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 305'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 29'u ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-11-29 13:44:45
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