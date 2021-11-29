AK Parti Kadın Kolları yönetimi Gaziantep’te kadınlarla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Kadın Kolları yönetimi Gaziantep’te kadınlarla bir araya geldi

İHA

AK Parti Kadın Kolları yönetimi Gaziantep’te kadınlarla bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve parti yetkilileri, Gaziantep’te sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, basın mensupları ve kadınlarla bir araya geldi.
İl il gezerek kadınlarla ve STK’larla bir araya gelen AK Parti Kadın Kolları yönetimi bu kez ise Gaziantep’te toplantı düzenledi. Mutfak Sanatları Merkezinde düzenlenen toplantıda kadınların soruları yanıtlandı ve yapılması gerekenler istişare edildi. Toplantıda konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, devlet tarafından kadınlara verilen desteklerin tanıtılması için çalıştıklarını ve sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti.

“Devletimiz tarafından kadına yönelik verilen destekleri tanıtıyoruz”
İl İl gezerek kadınlarla ve STK’larla buluştuklarını belirten AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, devlet tarafından kadınlara yönelik verilen destekleri tanıtmaya çalıştıklarını söyleyerek, “8 Mart’ta görevi aldıktan sonra genel merkez teşkilatımızın bir kısmıyla il ziyaret programları gerçekleştiriyoruz. Bu programların önemli bir amacı teşkilatlarımızla buluşmak ama bunun yanında gittiğimiz illerdeki STK’larla da buluşmak istiyoruz. Gittiğimiz illerdeki demografik çeşitliliğiyle ilgili bizim yapmamız gereken ihtiyacı hem anlayalım hem de gelişmeleri takip edebilelim istiyoruz. Çözüme kavuşturabileceğimiz ya da bizim Ankara’ya götürmemiz gereken konuları tespit etmek ve istişare istiyoruz. Anadolu’nun her yerinde emekçi, gayretli hanımlarımız var. Bir emekçi kadının kızıyım. Ben kendi annemden biliyorum bazen bir şey olsa da kendi işime şuradan başlasam diye zihinlerinde bunu kurduklarını bilirim. Aslında devletimiz özellikle son 20 yılda KOSGEB’den, kalkınma ajanslarına kadar kadınlar hayallerini gerçekleştirsin diye pek çok hibe, fon ve destek veriyor. Ama bunlar yeterince bilinemiyor ve biz bunlar daha çok bilinsin, kullanılsın ve memleketimizin emekçi kadınları bu fırsatlardan yararlansın istiyoruz” dedi.

“Haber ile mağdurun tekrardan mağdur edilmemesi son derece önemlidir”
Konuşmanın ardından kadınların, STK temsilcilerinin ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Keşir, son zamanlarda yaşanan Müslüme olayı ve kadın cinayetlerine yayın yasağı getirilmesi hakkında sorulan soruya yanıt vererek, “Bu tür haberlerde temel noktanın mağdurun bir daha mağdur edilmemesi olmalıdır. Bu perspektiften bakılması ve mağdurun haberle mağdur edilmeme lazım. Temel amacın mağdurun boy boy fotoğraflarının verilmemesi, olayın detayının verilmemesi noktasında olmalı. Ne yazık ki medyanın toplum üzerinde sosyal öğrenme etkisi var. Bir öğrenme etkisi de oluşturuyor. Münevver Karabulut cinayeti olduğu dönemde; olayın bütün detaylarının haber olarak verilmesi sonrasında ‘Seni Münevver gibi öldürürüm’ gibi kadınlardan bize benzer şikayetler geliyordu. Onun için olayın detaylarının haber içeriğinde yer almaması son derecede önemli. Benimde önemsediği bir konu bu. Savcılık tutanağında gözüken tüm ifade tutanakları bir haber değildir. Ne yazık ki ölüm bir haberdir ancak ölümün bütün detaylarının verilmesi sosyal öğrenme etkisi oluşturma kaygısı oluşturur. Dediğim gibi mağdurun tekrardan mağdur edilmemesi son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Bugün şunu görebiliyoruz koruma tedbir kararlarının uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor”
Uzaklaştırma kararı hakkında da açıklamalarda bulunan Keşir, “Kadınlar şiddet gördüğünde kadın terliğiyle kapının önüne atılıyordu. Çocuklarının kimliği dahi yoktu yani çocuklarını alıp başka bir okulda eğitimine devam bile ettiremiyordu. Bütün o yaptığımız toplantılar, istişareler neticesinde bu uzaklaştırma kararının amacı o anki şiddetin hararetiyle oluşan sıcaklığı önlemek içindir. Bunda üst sınır 6 ay. Olayın durumuna göre bir haftada verilebilir belki 3 gün de verilebilir. Bugün şunu görebiliyoruz koruma tedbir kararlarının uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğidir. Hepsinin üst sınır olan 6 aydan verilmesi değil belki ama dosya bazında dosyaya uygun olarak bütün bunların uygulanması olabilir. Ama tekrar söylüyorum kadın terliğiyle evden atılıyor bir ayakkabısı yok, kimliği yok o durumda kadının ve çocuğun güvenliği için evde kalmasını sağlamak için yasa koyucu irade bu uygulamayı başlattı. Koruma tedbir kanunlarında amaç şiddetin tekrar olmamasıdır. Bizim yapacağımız bir sürü şey var ama bir tanesi de çocukluk çağından itibaren çocuklara şiddetin bir çözüm aracı olmadığını göstermek olacaktır. Bütün bunların için topyekun bir farkındalığa ve mücadeleye ihtiyacımız var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 29 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 29 tutuklama
AK Parti'li Keşir: Elektronik kelepçe uygulaması kadına şiddeti azalttı
YEREL HABERLER AK Parti'li Keşir: Elektronik kelepçe uygulaması ...
MHP'den Sağlık Bakanı Koca'ya eşekkür
YEREL HABERLER MHP'den Sağlık Bakanı Koca'ya eşekkür
Geçmeyen bel ağrıların nedeni romatizma olabilir
YEREL HABERLER Geçmeyen bel ağrıların nedeni romatizma olabilir
Gaziantep'te terör operasyonları 6 günde 33 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonları 6 günde 33 kişi ...
Başkan Fadıloğlu’ndan yetim çocuklara moral ziyareti Fadıloğlu, psikolojik destek alan yetim çocukları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu’ndan yetim çocuklara moral ...
Çinli yatırımcıların tercihi Gaziantep oldu
YEREL HABERLER Çinli yatırımcıların tercihi Gaziantep oldu
Gümrük kaçağı 4 milyon 300 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı 4 milyon 300 bin makaron ele geçirildi
Kileci’den Çin'e iş birliği çağrısı GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Çinli işadamlarına "Hammadde Yatırımları ve Lojistik" alanında iş birliği yapmayı önerdi
YEREL HABERLER Kileci’den Çin'e iş birliği çağrısı GAİB Koordinatör ...
Bakan Kasapoğlu 9 spor tesisinin açılışını yaptı Gaziantep’e 9 yeni spor tesisi kazandırıldı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu 9 spor tesisinin açılışını ...
Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı
Gaziantep Süper Amatör Ligi Araban Belediyespor: 1 Kalespor: 0
YEREL HABERLER Gaziantep Süper Amatör Ligi Araban Belediyespor: 1 ...
Erol Bulut: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık, takımımı tebrik ediyorum"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık, takımımı ...
İlhan Palut: "Bu mağlubiyeti bir yol kazası olarak değerlendireceğiz"
YEREL HABERLER İlhan Palut: "Bu mağlubiyeti bir yol kazası olarak ...
Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor maçının ...
Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor (EK ...
Kasapoğlu: El birliğiyle neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya ispatlayabiliriz
YEREL HABERLER Kasapoğlu: El birliğiyle neleri başarabileceğimizi ...
Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 gözaltı
YEREL HABERLER Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 2 ...
Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
YEREL HABERLER Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Türkiye’nin en büyük olimpik yüzme havuzu Gaziantep’te açıldı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Milyonlarca vatandaşımıza yüzmeyi öğrettik" Bakan Kasapoğlu'ndan, milli yüzücüye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük olimpik yüzme havuzu ...
Şahinbey'de kentsel dönüşüm çalışmaları son sürat
YEREL HABERLER Şahinbey'de kentsel dönüşüm çalışmaları son sürat
Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Konyaspor: 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.