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Gaziantep'te 6 kilo 340 gram uyuşturucu ele geçirildi 334 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 29 şüpheli tutuklandı Adreslerde yapılan aramalar esnasında özel olarak hazırlanmış uyuşturucu madde hazırlama düzenekleri dikkat çekti

İHA

Gaziantep'te 6 kilo 340 gram uyuşturucu ele geçirildi 334 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 29 şüpheli tutuklandı Adreslerde yapılan aramalar esnasında özel olarak hazırlanmış uyuşturucu madde hazırlama düzenekleri dikkat çekti

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 kilo 340 gram metamfetamin, 538 gram esrar, 372 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonlarında yapılan aramalar esnasında özel olarak hazırlanmış uyuşturucu madde hazırlama düzenekleri dikkat çekerken, 334 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak 29 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Kasım 2021 ile 28 Kasım 2021 tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar kapsamındaki aramalarda 6 kilo 340 gram metamfetamin, 538 gram esrar, 372 gram eroin, 78 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 50 adet uyuşturucu hap, 8 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalar esnasında özel olarak hazırlanmış uyuşturucu madde hazırlama düzenekleri ise dikkat çekti.
Operasyonlar kapsamında 334 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 29 şüpheli tutuklandı. Toplam 305 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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