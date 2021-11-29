Sosyal tesislerinde sağlığına kavuştu

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezi’ne gelen 22 yaşındaki Furkan Boz, trafik kazasında kaybettiği hareket kabiliyetlerini burada spor yaparak yeniden kazandı.

Şahinbey Belediyesi bağlı Yaşar Torun Spor Merkezi’nde sağlığına kavuşan 22 yaşındaki Furkan Boz, 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazasının ardından 3 ay yoğun bakımda kaldı. Kazanın etkisiyle kafatası kırılan, kolu ve ayağı felç olan Furkan Boz, Yaşar Torun Gençlik Merkezi'nde spor yaparak sağlığına kavuştu.

Yaşar Torun Gençlik Merkezi’nde spor yaptı

Motosiklet sürdüğü sırada ışık ihlali yapan bir araç nedeniyle kaza yapan ve ağır yaralanan Furkan Boz, 3 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu oldu. Kısa süre fizik tedavi gören ve iyileşemeyen Furkan Boz, çareyi spor yapmakta buldu. Şahinbey Belediyesi Yaşar Torun Gençlik Merkezi'nde spor yaparak felci yenen genç, daha önce hiç kullanamadığı ayağını ve kolunu artık rahatlıkla kullanabiliyor.

“Elimi ayağımı kullanmaya başladım”

Kaza nedeniyle felç kalan ayağını ve kolunu yaptığı spor sayesinde daha iyi bir konuma getirdiğini söyleyen Furkan Boz, "2017 yılında ağır bir trafik kazası geçirdim. 3 ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Boğazım delindi, kafatasım kırıldı, elim ve ayağım felç oldu. Elim ve ayağım halen felç ama buraya geldikten sonra daha iyi oldum. Yüzde yüzlük bir yol kat ettim. Konuşamıyordum, nefes alamıyordum. Şu anda nefesim ve konuşmam daha iyi durumda. Daha iyiye doğru ilerliyorum. Burada kas yaptım, özgüvenim yerine geldi hatta uyku uyuyamıyordum buranın sayesinde rahatladım. Elim çok kötü durumdaydı, hareket ettiremiyordum ancak şimdi daha iyi durumda elimi rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Ayağım aksıyordu şuanda ayağımda iyi durumda halen aksama var ancak eskisinden daha iyi" dedi.

“Böyle bir tesisi kazandırdığı için Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum”

Şahinbey Belediyesi Yaşar Torun Gençlik Merkezindeki spor hocalarının tedavisinde büyük katkısı olduğunu söyleyen Furkan Boz, hocalarına teşekkür ederek, "Burada ağırlık çalışıyorum, kolumu ve ayağımı güçlendirmeye çalışıyorum. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Benim bu kadar iyileşmemi sağlayan hocalarım oldu. Böyle bir merkezin olmasından dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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