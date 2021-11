Küçük Ömer, maganda kurşunuyla öldü

Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Ali Saçlı (8), markete giderken nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Magandanın bulunması için polis çalışmalarını sürdürürken, torununu toprağa veren Asım Saçlı, "Bu magandalığı yapan kişilerin bir an önce bulunup adalet önünde cezalandırılmasını istiyorum. Ocağımıza ateş düştü, başkalarının bu acıyı çekmesini istemiyorum" dedi.

Ocaklar Mahallesi´nde ilkokul öğrencisi Ömer Ali Saçlı, cumartesi günü akşam saatlerinde amcası ve ninesi ile birlikte alışveriş yapmak üzere markete giderken bir anda yere yığıldı. İbrahim Saçlı, başından kan akan yeğenini otomobille Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi´ne götürdü. Başına kurşun isabet ettiği belirlenen, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan küçük Ömer Ali, gece doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERADA

Ömer Ali Saçlı, yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ömer Ali'nin yere yığıldığı, amcasının da kucağına alıp otomobile taşıdığı görüldü. Olay sırasında yakınlarda herhangi bir düğün veya eğlence olmadığı belirtildi. Polis, tabancayı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

`MAGANDA EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN´

Ömer Ali'nin dedesi Asım Saçlı, çok üzüldüklerini belirterek, torununun ölümüne neden olan kişinin bir an önce bulunmasını istedi. Polislerin yaptığı incelemede Ömer Ali'nin öldüğü yerin yakınlarında boş bir kovan daha bulunduğunu anlatan Asım Saçlı, rastgele ateş açanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Torununun hayat dolu bir çocuk olduğunu ve ocaklarına ateş düştüğünü dile getiren Asım Saçlı, şöyle konuştu:

"Cumartesi akşamı torunum amcasıyla birlikte markete gidiyor. Bu sırada torunum bir anda yere yığılıyor. Amcası ayağının burkulduğunu zannederek kaldırıyor. Kafasından kan geldiğini görünce hemen hastaneye götürüyor. Ama torunumu hastanede kurtaramadılar. Kafasına isabet eden kurşunla torunum hayatını kaybetti. Torunumu kaybettik, acımız çok büyük. Polisler geldi olay yerinde inceleme yapıtılar. Torunumun öldüğü yerin yakınında bir tane daha boş kovan buldular. Bu magandalığı yapan kişinin bir an önce bulunup adalet önünde cezalandırılmasını istiyorum. Bizim ocağımıza ateş düştü. Ben yandım başkaları yanmasın. Ben başka hiç kimsenin bu acıyı çekmesini istemiyorum, çünkü çok büyük bir acı. Havaya ateş açanlara karşı ağır ceza gelmesini istiyorum. Bu durumları ihbar edenlere ödül, ateş açanlara ise çok caydırıcı ceza verilsin. Mermi bugün benim torunumun başına geldi, yarın bir başkasının çocuğunun başına gelebilir. Daha ilkokul ikinci sınıfa gidiyordu. Okumayı yazmayı çok seviyordu, büyüyünce öğretmen olmak istiyordu."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-11-30 10:00:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.