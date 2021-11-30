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Gaziantep'te eşi benzeri olmayan kültür ve sanat yatırımı Milletvekili Koçer ile Başkan Fadıloğlu projeyi yerinde inceledi

İHA

Gaziantep'te eşi benzeri olmayan kültür ve sanat yatırımı Milletvekili Koçer ile Başkan Fadıloğlu projeyi yerinde inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımını kısa süre önce başlattığı D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte yerinde inceledi.
Gerçekleştirdiği kültürsanat yatırımlarıyla Gaziantep’i yaşanabilir kentler sıralamasında üst sıralara taşıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çok önemli bir yatırımı daha Gazianteplilerin hizmetine sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin son durumunu AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile inceledi. Milletvekili Nejat Koçer ile Başkan Mehmet Yılmaz’a projeyle ilgili bilgi veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yapının en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını dile getirdi. Toplam 10 bin 270 metrekare kapalı alana sahip olacak Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi içerisinde; 600 kişilik ana salon, 500 metrekare sahne, orkestra çukuru, hareketli sahne, açık amfi, kütüphane, dans ve bale salonu, prova salonları, eğitim odaları, sanatçı hazırlık odaları, girişfuaye ve sergi salonu kafeterya, idari bölüm bulunacak.
İlk defa bir opera salonu yapılıyor
Gerçekleştirdiği incelemelerin ardından açıklamada bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde merkezi bütçe kanun teklifi görüşmelerini bitirir bitirmez ayağımızın tozuyla bugün sahadayız, Gaziantep’teyiz. Şu an ise Şehitkamil Belediyemizin yapımını başlattığı D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin inşaatını inceledik. Benim için bu tür projelerin anlamı şudur; önce inşaatında bulunup, sonra da açılışında bulunduğumuz zaman bizim için çok daha anlamlı ve değerli oluyor. Süreci görebiliyoruz. Bugün yine Gaziantep’e mal olacak, Gaziantep’in geleceğine mal olacak çok önemli bir projeyi başlatmış Sayın Şehitkamil Belediye Başkanımız. Ben; şehrim adına, vatandaşlarımız adına Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü Gaziantep’te ilk defa bir opera salonu yapılıyor ve ilk defa gerçek anlamda büyük bir tiyatro salonu yapılıyor. Yer olarak da seçim çok iyi yapılmış. Lokasyon olarak çok iyi bir yerde, çok kıymetli bir arazi ayrılmış bu yer için. Bugün bunları yerinde incelemekten, müşahede etmekten çok büyük bir memnuniyet duydum. İnşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde yapımı tamamlanacak olan bu tesisin Gaziantep’in sosyal hayatında, kültürel hayatında çok önemli bir tutacağına yürekten inanıyorum. Şehitkamil Belediyemizin yaptığı her proje çok önemlidir, değerlidir. Her projesi tasarım olarak inovatif eserlerdir, projelerdir. Yine buraya da aynı özeni göstereceklerine, aynı anlayış içerisinde yapacaklarına inanıyorum. Şimdiden Gaziantep’imize, Şehitkamil’imize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız olmak üzere bu projede emek veren herkese teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız inşallah açılış gününde Gaziantep’imize bu güzel projeyi açmayı nasip etmesini Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.
Yaşanabilir kentler arasında üst sıraya tırmanıyor
Yaptığı incelemelerin ardından konuşan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, “Bugün, Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer ve Başkanımız ile birlikte Batıkent Mahallemizde yapımı devam etmekte olan D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin inşaatını inceleme fırsatı bulduk. Projeyi burada beraber inceledik. Gerçekten çok güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Rıdvan Başkanımız, her daim söylüyoruz, ilçemizi yaşanabilir kentler sıralamasında üst noktalara taşımak için bir mücadele gösteriyor. Yaptığı hizmetlerin hepsinde bir kalite var. İnşallah inanıyorum ki çok kısa bir zaman içerisinde D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin bütün Gazianteplilerin hizmetine sunulacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
"Büyük bir gurur kaynağı"
Projenin gerçekleştirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:
“Ben öncelikle, Sayın Milletvekilimize ve Sayın İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak, teşkilatımız, Milletvekilimiz, Bakanımız, diğer belediyelerimiz ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Sağ olsun Milletvekilimiz, parlamentodaki yoğun tempodan sonra Gaziantep'e gelir gelmez; neler oluyor, neler bitiyor bir yerinde görelim, dedi. Buranın adı, Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi. Yarın bizler, bulunduğumuz makamlarda olmayacağız. Bu kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayabilecek eserler bırakmamız lazım. Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi içerisinde opera sahnesi de olabilecek. Bunun yanı sıra 24 saat çalışan bir kütüphaneyi de içerisinde bulunduruyoruz. Son dönemde özellikle Tıp’ta uzmanlık sınavına çalışanlar, KPSS’ye hazırlananlar, yani mezun kardeşlerimizin sürekli ders çalışabilecekleri mekana ihtiyaç olduğunu onlar bize ifade ettiler. 27’ye yakın kütüphanemiz şu anda hizmet veriyor. Ama bunların içerisinde en büyüklerinden bir tanesi de buranın alt katında hayata geçirmiş olacağız. Kazasız, belasız milletimizin hizmetine sunmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Proje aşamasından bu noktaya gelene kadar emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemde olduğu gibi burada da yine bu projenin tamamı da çalışanlarımız tarafından projelendirildi. Bu bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Yine Gaziantepli bir müteahhidin bu ihaleyi alıyor olması, bizim için büyük bir onur kaynağı. İnşallah milletimize nitelikli bir şekilde sunmuş oluruz. Ben emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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