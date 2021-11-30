Öldüresiye dövülen bebeğin annesi konuştu Gözü yaşlı anne: “Kocam en ağır cezayı alsın” Beyin kanaması geçiren bebek hayati tehlikeyi atlattı

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Gaziantep’te 2 aylık bebeği babası tarafından acımasızca dövülen anne Semra Göç, yaşadıklarını anlattı. Günlerdir uyuyamadığını söyleyen gözü yaşlı anne Göç, eşinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, “En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan” dedi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi’nde yaşayan Yunus Göç'ün, 2 aylık bebeği Cihan Göç’ü dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük yankı buldu. Anne Semra Göç’ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına cani babanın minik bebeği acımasızca dövdüğü anlar yansıdı. Minik Cihan başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirirken anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı. Annenin şikayeti üzerine baba Göç gözaltına alındı.

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