Maganda kurşunu 8 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı Acılı dede, gözyaşı dökerek zanlıların bulunmasını istedi

Gaziantep'te 8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı, ailesiyle yolda yürürken kafasına isabet eden maganda kurşunu ile ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüne neden olan magandayı yakalamak için çalışma başlatılırken, açıklama yapan dedesi Asım Saçlı, "Olayı duyduğumda dünya başıma yıkıldı, o benim canımdan ciğerimden bir parçaydı" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, 27 Kasım 2021 Cumartesi akşamı Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, ilkokul 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı, akşam saatlerinde ailesiyle birlikte sokakta yürürken bir anda yere yığıldı. Küçük çocuğun yere yığıldığını gören yakınları, yaptıkları kontrolde başından kanlar aktığını fark etti. Daha sonra otomobille Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine götürülen 8 yaşındaki Ömer Ali'nin başına maganda kurşunu isabet ettiği belirlendi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay anları güvenlik kamerasında

8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı'nın kafasına maganda kurşunu isabet etmesi sonrası yolda yürürken yer düşme anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler, yolda ailesi ve yakınları ile yürüyen Ömer Ali'nin bir süre yere düşmesi ve amcasının kucağına alarak hastaneye yetiştirme anları yer aldı. Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden talihsiz çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.



"Olayı duyduğumda dünya başıma yıkıldı, o benim canımdan ciğerimden bir parçaydı"

Yaşanan olayın ardından maganda kurşunuyla torunu Ömer Ali'yi kaybeden dede Asım Saçlı gözyaşı dökerek, "Torunum misafirliğe giderken başına bir kurşun isabet ediyor ve aniden yere düşüyor. Sonrasında hastaneye götürmemize rağmen kurtaramadık. Kimin sıktığı meçhul, biz bir ses falan duymadık. O gün herhangi bir kavga, düğün, konvoy falan da yoktu. Olayı ilk duyduğum an dünya başıma yıkıldı. O benim canımdan ciğerimden bir parçaydı. Allah böyle bir acıyı kimseye göstermesin. Bizim evimiz yandı, başka kimseye ateş düşmesin. Bunu yapanların bulunmasını, caydırıcı bir ceza almasını istiyorum. Devlet yetkilileri bu işi çözsün. Canımız çok yanıyor" diye konuştu.

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