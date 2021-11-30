Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (4)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VALİ DAVUT GÜL CİHAN BEBEĞİ ZİYARET ETTİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, babası Yunus Göç'ün dövdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 2 aylık Cihan bebeği ziyaret etti.

Öğle saatlerinde beraberinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ve ilçe kaymakamları ile hastaneye gelen Vali Gül, tedavisi devam eden Cihan bebeğin durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ

2021-11-30 14:35:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.