Şahinbey'de 12 yılda 12 milyon mekrekare alan yeşillendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'de 12 yılda 12 milyon mekrekare alan yeşillendirildi

İHA

Şahinbey'de 12 yılda 12 milyon mekrekare alan yeşillendirildi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiği günden bu yana Şahinbey İlçesi’nde yaptığı park ve ağaç dikimi çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirdi.
2009 yılında göreve geldiğinde her mahalleye park ve sosyal tesisi yapma hedefiyle yola çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesine 635 parkın yanı sıra milyonlarca ağacın dikimini ve dağıtımını sağlayarak doğaya verdiği önemi ortaya koydu.
2 milyon 612 bin 911 ağaç dikildi
2009 yılından bu yana 3 milyon 612 bin 911 ağaç dikimini ve dağıtımı gerçekleştiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiği günden bu yana daha yeşil bir Şahinbey için toplamda 635 adet parkın yaparak vatandaşlar için huzurlu alanlar oluşturdu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey’de yeşil alanı 12 milyon 174 bin 705 metrekareye çıkartarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2009 yılından bu yana 0.89 metrekareden 13.11 metrekareye yükseltmiş oldu.
"Daha yeşil bir Gaziantep"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeşili ve doğayı önemsediklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, Şahinbey’imizi ve Gaziantep’imizi çok daha yeşil bir alan yapmak için ciddi bir mücadele verdik ve mücadelemiz devam ediyor. 12.174.705 m2’lik alanı ağaçlandırarak şehrimizin nefes almasını sağladık. Bunun dışında 1 milyon 700 bin metrekare alanla YeşilVadi parkımız başta olmak üzere, Şahinbey Parkı, Şelale Park, Akkent Parkımız gibi yaptığımız 635 parkla Şahinbeyimizi yeşillendirmeye devam ettik. Şahinbey’i yeşillendirmek için çalışmalarımıza vatandaşlarımızı da dahil etmek için her yıl ağaç dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar 3 milyon 612 bin 911 tane ağacın dağıtımını ve dikimini gerçekleştirdik. Buradaki amacımız; daha yeşil bir Şahinbey ile Gaziantep’imizi yeşillendirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmaktır. Çünkü ağaç olan yerde bereket, güzellik, yeşillik ve rahmet vardır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te "Genç kart" müjdesi
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Genç kart" müjdesi
Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (4)
YEREL HABERLER Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (4)
Bebeğini döven baba tutuklandı
YEREL HABERLER Bebeğini döven baba tutuklandı
Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (3)
YEREL HABERLER Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (3)
Maganda kurşunu 8 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı Acılı dede, gözyaşı dökerek zanlıların bulunmasını istedi
YEREL HABERLER Maganda kurşunu 8 yaşındaki Ömer'i hayattan ...
Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (2)
YEREL HABERLER Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (2)
Öldüresiye dövülen bebeğin annesi konuştu Gözü yaşlı anne: “Kocam en ağır cezayı alsın” Beyin kanaması geçiren bebek hayati tehlikeyi atlattı
YEREL HABERLER Öldüresiye dövülen bebeğin annesi konuştu Gözü yaşlı ...
Olay Medya 30. yılını kutladı
YEREL HABERLER Olay Medya 30. yılını kutladı
Gaziantep'te eşi benzeri olmayan kültür ve sanat yatırımı Milletvekili Koçer ile Başkan Fadıloğlu projeyi yerinde inceledi
YEREL HABERLER Gaziantep'te eşi benzeri olmayan kültür ve sanat ...
Cani baba 2 aylık bebeğini öldüresiye dövdü O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Cani babanın 2 aylık çocuğunu feci şekilde dövmesi büyük tepki çekti Gaziantep'te skandal görüntüler
YEREL HABERLER Cani baba 2 aylık bebeğini öldüresiye dövdü O anlar ...
Ağlayan 3 aylık bebeğini döven babaya gözaltı
YEREL HABERLER Ağlayan 3 aylık bebeğini döven babaya gözaltı
“Mevsimlerle Gaziantep” fotoğraf yarışmasına başvuru için son gün
YEREL HABERLER “Mevsimlerle Gaziantep” fotoğraf yarışmasına başvuru ...
Küçük Ömer, maganda kurşunuyla öldü
YEREL HABERLER Küçük Ömer, maganda kurşunuyla öldü
GAÜN Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER GAÜN Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet sevinci
GAÜN’de tadımlık türküleri konseri
YEREL HABERLER GAÜN’de tadımlık türküleri konseri
"Meclis Karar Özetleri" yayınlarıyla basına destek çağrısı
YEREL HABERLER "Meclis Karar Özetleri" yayınlarıyla basına destek ...
Sosyal tesislerinde sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Sosyal tesislerinde sağlığına kavuştu
Gaziantep Savunması için temalı canlı resim yarışması
YEREL HABERLER Gaziantep Savunması için temalı canlı resim yarışması
Gaziantep'te 6 kilo 340 gram uyuşturucu ele geçirildi 334 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 29 şüpheli tutuklandı Adreslerde yapılan aramalar esnasında özel olarak hazırlanmış uyuşturucu madde hazırlama düzenekleri dikkat çekti
YEREL HABERLER Gaziantep'te 6 kilo 340 gram uyuşturucu ele ...
AB Bilgi Merkezi iklim değişikliğine dikkat çekti
YEREL HABERLER AB Bilgi Merkezi iklim değişikliğine dikkat çekti
AK Parti Kadın Kolları yönetimi Gaziantep’te kadınlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Kadın Kolları yönetimi Gaziantep’te ...
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 29 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 29 tutuklama
AK Parti'li Keşir: Elektronik kelepçe uygulaması kadına şiddeti azalttı
YEREL HABERLER AK Parti'li Keşir: Elektronik kelepçe uygulaması ...
MHP'den Sağlık Bakanı Koca'ya eşekkür
YEREL HABERLER MHP'den Sağlık Bakanı Koca'ya eşekkür

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.