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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halı tasarımı öğrencileri panoramik müzede

İHA

Halı tasarımı öğrencileri panoramik müzede

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Bölümü öğrencileri Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle 25 Aralık Panoramik Müzesini ziyaret etti.
Halı Tasarımı Bölümü Başkanı Doç.Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, Dr. Öğretim Üyesi Bünyamin Memik Üzümcü, Öğr.Gör. Naime Yüksel Çalık’ın da katılıdığı ve öğrencilerin yolun ilgisini çeken gezi kapsamında öncelikli olarak Gaziantep Arkeoloji müzesi gezilerek Gaziantep kazılarından elde edilen antik döneme ait eserlerin incelenmesi sonrasında, Gaziantep Panorama Müzesi ziyaret edildi. Gezi kapsamında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, 17 Aralık 1918´de İngilizlerin Antep´e girdiğini, bir yıl süren bu işgale Fransızların tepki gösterdiğini belirterek, “1918 Eylül´ünde yapılan İngilizlerin Musul üzerindeki ‘Nezaret Hakkı’ndan vazgeçmeleri ile önce Suriye daha sonra Antep, Urfa ve Maraş boşaltılmıştır. Bunun ardından Fransızlar 29 Ekim 1919´da Kilis´i, 5 Kasım 1919´da Antep´i işgal ettiler. 1920 Yılının başında ise ünlü Antep Savunması başlamış oldu. 1 Nisan 1920´de başlayan Gaziantep savunması 11 ay sürdü. Savunma süresince Fransızlar şehre 70 bin mermi atmış, 6 bin 317 Antepli şehit olmuştur. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Şubat 1921 tarihinde Antep´e ‘Gazi’ unvanını vermiştir. 15 Mart 1921 tarihinde Londra´da Türk Dışişleri Bakanı ve Fransız delegasyonu Antep, Adana ve çevrelerinin Türklere geri verilmesi hususunda mutabakat sağlamıştır. Nitekim bu antlaşma Ankara Antlaşması ile son şeklini almış ve 25 Aralık 1921´de son Fransız askeri Antep´ten ayrılmıştır. Her yıl 25 Aralık Antep’in kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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