Gaziantep'te akciğer kanserine farkındalık etkinliği

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde akciğer kanseri farkındalık ayı için etkinlik düzenlendi. Hekimler ve hastaların bir araya geldiği etkinlikte akciğer kanserine dikkat çekerek farkındalık oluşturuldu.

Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla ve güçlü kadrosuyla adından söz ettiren Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde akciğer kanseri farkındalık ayı için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin, Tıbbi Onkoloji Uzmanları; Prof. Dr. Alper Sevinç, Doç. Dr. Gökmen Aktaş, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, Radyasyon Onkolojisi Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Demir, hasta ve hasta yakınları bir araya geldi. Doktorlar hastalığa neden olanlar hakkında açıklamalarda bulunurken hasta ve hasta yakınları ise hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. Etkinlikte akciğer figürlü pasta kesilerek akciğer kanseri farkındalık ayı kutlandı. Etkinlikte konuşan Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, akciğer kanserine karşı erken teşhisin önemine değinerek akciğer kanserine en çok yakalananların sigara kullanan kişiler olduğunu dile getirdi.

“Akciğer kanserine farkındalık oluşturmak istedik”

“Akciğer kanserine farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin, “Kasım Ayı akciğer farkındalık ayı olarak kutlanmaktadır. Bizde akciğer kanserine farkındalık oluşturmak için hastanemizde akciğer kanserleriyle uğraşan bütün hocalarımızla bir araya gelip bir bilgilendirme yapmak istedik. Akciğer kanseri bir multidisipliner bir tedavi gerektirmektedir. Tanı aşamasından tedavi aşamasına kadar giden yolda göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Biz burada tüm ekibimizle akciğer kanserlerine dikkat çekmek ve önemini vurgulamak için elimizden gelen tüm çabayı ve çalışmayı göstermekteyiz” dedi.

“Akciğer kanserinin bilinen en büyük sebebi sigaradır”

Akciğer kanserinin en büyük sebebinin sigara kullanımı olduğunu söyleyen Şahin, hastalıktan korunmak için sigaranın bırakılmasının gerektiğinin altını çizerek, “Akciğer kanserinin bilinen en büyük sebebi sigaradır. Akciğer kanserine yakalanan hastaların 5’te 4’ü sigara içicisidir. Akciğer kanserinin 2 önemli grubu vardır; küçük hücreli ve küçük hücreli dışı olarak. Küçük hücreli akciğer kanseri, çok hızlı seyreden ve hastayı hızlı bir şekilde sona doğru götüren bir agresif tümördür. Küçük hücreli dışı ise nispeten diğerine göre daha yavaş seyirli ve daha iyi karakterlidir. Bu hastalıktan korunmanın en önemli yolu sigara içmemektir. Bazen mesleki mazuriyetler olabilir örneğin asbest gibi mesleki olan mazuriyelerden de korunmakta hastalıktan korunmanızı sağlar. Bazen yine pasif içicilikten dolayı da bu hastalığa yakalanıla bilinir hasta kendisi sigara içmediği halde sigara içilen ortamlarda uzun süreli bulunduğu zaman akciğer kanserine yakalanıla bilinir. Bu faktörlerden arınılırsa bu hastalıktan kurtulabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Erken tanı hayati önem taşıyor

Erken tanının hastalıktan kurtulmak için çok önemli olduğunu ifade eden Şahin, “Hastalık geliştikten sonra erken dönemde hastayı ameliyat edebiliyorsak hasta ve bizde çok şanslıyızdır. Evre 1’dediğimiz en erken evrede hastalarımızı ameliyat ettiğimizde hastalarımız bu hastalıktan yüzde 90 oranında tam olarak kurtulur. Geriye kalan yüzde 10’luk kısımlarda ilerleyen süreçlerde bu kanser yeniden farklı yerlerde yeniden nüks ettiği de gözlemlenebiliyor. Hastanın evresi ilerledikçe tedaviden gördüğü fayda oranı da daha aşağılara iniyor. Evre 3 olan bir hastanın ameliyat, ışın tedavisine rağmen başarı oranı yüzde 50 civarındadır. Ameliyat olduktan sonra hastalarımızda sekel beklemiyoruz ama bir akciğerin tamamını almış isek geride kalan akciğer hastayı tolere etmeye yetecek kadardır. Zaten yetmiyorsa o ameliyatları yapamıyoruz” diye konuştu.

Akciğer kanserine yakalanan hastalar ve hasta yakınları ise hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatarak sigara kullanan vatandaşlara sigarayı bırakmaları için tavsiyelerde bulundu. Öte yandan Tıbbi Onkoloji Uzmanları; Prof. Dr. Alper Sevinç, Doç. Dr. Gökmen Aktaş, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, Radyasyon Onkolojisi Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Demir ise hastalığın tedavi süreçlerine ilişkin açıklamalar yaptı. Etkinlik akciğer figürlü pastanın kesilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilerek son buldu.

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