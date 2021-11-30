Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (5)



YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Gaziantep'te babası tarafından şiddete maruz kalan Cihan bebek ile ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, yayın yasağının Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-11-30 17:52:13



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