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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte altın üreticilerine operasyon: 6 gözaltı

İHA

Sahte altın üreticilerine operasyon: 6 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Hatay ve Mersin illerinde sahte altın üretimi yapanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte altın ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Hatay ve Mersin illerinde sahte altın üretimi yapanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düşük milyemli altını piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu 51 adet cumhuriyet altını, 14 adet yarım altın, 1 adet reşat altını, 1 adet altın eritme ocağı, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 75 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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