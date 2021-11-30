Sahte altın üreticilerine operasyon: 6 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Hatay ve Mersin illerinde sahte altın üretimi yapanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte altın ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Hatay ve Mersin illerinde sahte altın üretimi yapanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düşük milyemli altını piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu 51 adet cumhuriyet altını, 14 adet yarım altın, 1 adet reşat altını, 1 adet altın eritme ocağı, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 75 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.