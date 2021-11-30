Gaziantep'te metruk binada yangın

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Ahmet KILIÇAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bostancı Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında büyüyen alevler binanın tamamını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla alevleri 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇAhmet ATMACA

2021-11-30 19:05:13



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