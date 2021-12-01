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Karısını öldüren şizofreni hastasına ağırlaştırılmış müebbet Eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İHA

Gaziantep'te eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adli Tıp Kurumu, şizofreni hastası olan katil zanlısı İlhan Kaya'nın cezai ehliyetinin yerinde olduğuna karar verdi.

Karısını öldüren şizofreni hastasına ağırlaştırılmış müebbet Eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Gaziantep’te eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adli Tıp Kurumu, şizofreni hastası olan katil zanlısı İlhan Kaya’nın cezai ehliyetinin yerinde olduğuna karar verdi.
Gaziantep’te 13 Ocak 2018 tarihinde 16 yıllık eşi 4 çocuk annesi Neslihan Kaya’yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan şizofreni hastası İlhan Kaya hakkında karar 9’uncu duruşmada çıktı. “Kasten öldürme” suçundan Gaziantep 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Kaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık İlhan Kaya’nın tutuklu bulunduğu Adana E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldığı duruşmada, avukatı Oğuz Hacıoğlu ile sanık Avukatı Rıza Erkuş hazır bulundu.

Sanığın cezai ehliyeti yerinde
Duruşma Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan sanık Kaya’nın cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığına dair raporun okunmasıyla başladı. Daha önce Kaya hakkında hazırlanan 2 ayrı raporun birinde cezai ehliyetinin yerinde olduğu belirtilirken diğer rapor cezai ehliyetinin yerinde olmadığı yönünde hazırlanmıştı. Adli Tıp Kurumunun hazırladığı son raporda sanık Kaya’nın şizofreni hastası olmasına rağmen cezai ehliyetinin yerinde olduğu aktarıldı.

“Beni aldatıyordu”
Raporun okunmasının ardından savunma için söz alan sanık İlhan Kaya, eşini öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek, “Beni aldatıyordu o yüzden bu yaşandı” dedi.

"Müvekkilimin cezai ehliyeti yok”
Sanık Kaya’nın avukatı Rıza Erkuş ise ATK’den gelen rapora itiraz etti. Müvekkilinin şizofreni hastası olmasından dolayı cezai ehliyetinin olmadığını söyleyen Erkuş, müvekkiline ceza verilmesine yer olmadığını belirtti. Müvekkilinin tedaviye ihtiyacı olduğunu aktaran Erkuş, “Yüksek güvenlikle hastanede tutulması gerekiyor. Tedavisi yapılması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.
Neslihan Kaya’nın ailesinin avukatı Oğuz Hocaoğlu da ATK’den gelen raporun yerinde olduğunu aktararak sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Karar öncesi son sözü sorulan sanık Kaya, “Öldürme kastım yoktu. Pişmanım” dedi.

Cezaya indirim yok
Sanığa "eziyet çektirerek eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Ne olmuştu?
Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde kocası ve 4 çocuğu ile yaşayan 34 yaşındaki Neslihan Kaya, 16 yıldır evli olduğu 38 yaşındaki İlhan Kaya ile kıskançlık tartışması çıkmıştı. Tartışmanın ardından karısının ağzını çorapla kapatan Kaya, eşini 38 yerinden bıçaklamıştı. 4 çocuk annesi kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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