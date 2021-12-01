Vefat eden oğlunun adını okulda yaşatacak Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler vefat eden Emre Özgüler adına anaokulu yaptıracak

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Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, vefat eden oğlu Murat Özgüler adına 6 derslikli anaokulu yaptıracak.

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan ‘100. Yılında 100 Hayırsever’ kampanyasına ‘Ben De Varım’ diyerek destek veren hayırseverler arasında bulunan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, vefat eden oğlu Emre Özgüler adına anaokulu yapılmasına ilişkin protokolü imzaladı. Emre Özgüler Anaokulu, kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak. Gaziantep Valiliğinde imza altına alınan protokol sonrası Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından Murat Özgüler’e, teşekkür plaketi takdim edildi.

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