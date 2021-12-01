Ay ailesinden 2 okul Medya’dan eğitime 2 büyük katkı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ay ailesinden 2 okul Medya’dan eğitime 2 büyük katkı

İHA

Ay ailesinden 2 okul Medya’dan eğitime 2 büyük katkı

Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından başlatılan ve kısa sürede bütün şehrin sahip çıktığı, destek verdiği ‘100 Hayırsever 100 Eser’ kampanyası kapsamında Gaziantep basın camiasının başarılı kurumu Ay Medya Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay ve Başkan Yardımcısı Meral Ay 2 adet okul yaptıracak.
İbrahim Ay ve Meral Ay, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte iki ayrı okul yapımını kapsayan protokolü imzaladı. Protokol ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ay Medya Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay, kız kardeşi ve annesi adına 8 derslikli NükhetNilüfer Ay İlkokulu’nun, Ay Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meral Ay’da annesi ve babası adına 3 derslikli AyşeMehmet Maşa Anaokulu’nun yapımını üstlendi. Vali Davut Gül, İbrahim ve Meral Ay aynı zamanda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Metin Kılıçparlar‘nın imza attığı protokol töreninde, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetici ve üyeleri de hazır bulunarak, GGC Başkanı İbrahim Ay ile GGC üyesi Meral Ay’ın bu anlamlı günlerindeki mutluluklarına ortak oldular.
“Her zaman yanımızda oldunuz”
Gerek Ay Medya yayınlarının gerekse de GGC bünyesindeki yayınların özellikle eğitim konusunda her zaman kendilerinin yanında ve destekçileri olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül “Ay Ailesi ile çok programa katıldık. Bu sürecin başından beri hem duyuru, hem de hayırseverlerin teşviki anlamında çok büyük katkıları oldu. Çok teşekkür ediyorum. Basının desteği olmasa, sizlerin desteği olmasa bu kadar kısa sürede bu aşamaya gelemezdik. Şimdi de hayırsever olarak burada bulunmanız, karı koca olarak iki proje üstlenmeniz çok değerli. 3 derslikli bir köy anaokulu ve 8 derslikli bir ilkokul projesi üstlenmeniz ve bunu aileleriniz adına yapmanız çok değerli ve ince bir davranış. Bu hayra vesile olan aile üyelerinizin ruhları sizin onlar adına yaptığınız bu hayırlarla eminim ki daha da hafiflemiştir. Allah hayırlarınızı makbul ve kabul eylesin. Önemli olan bu işin bir ucundan tutmaktı. Sizler bu projeye başından beri inandınız sahip çıktınız. Allah sayılarınızı arttırsın. Burada, bu güzel günde yanınızda ve yanımızda olan Cemiyet yönetim ve üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Her birisi bu sürecin başından beri destekçimiz oldular. Bu kentin ortak aklının bir parçası olduklarını gösterdiler. Onlara da minnettarız” dedi.
“Ay ailesi eğitime her zaman destek oldu”
Törenin sunumunu yapan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Metin Kılıçparlar, “Ay ailesi çok önemsediğimiz ve haberleri ile her zaman destekledikleri kampanyamıza şimdi de 2 okul yaptırarak katkıda bulundular. Bundan önce de eğitim camiamıza haberleri ile her zaman destek oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyor ve hayırlarının kabul olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Eğitime verilen destek en güzel hayır işidir”
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ay Medya Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay, kız kardeşi ve annesi adına yaptırdığı 8 derslikli ‘NükhetNilüfer Ay İlkokulu’nun protokolünü imzalarken, “Öncelikle 100. Yılda 100 hayırsever kampanyasına öncü olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnsanların ve toplumların başına gelen her kötü şeyin ardında mutlaka kötü ve yetersiz eğitim vardır. Bu nedenle yaptığınız bu kampanyayı çok önemsedik ve destekledik. Şimdi de hayırsever olarak desteklemek için, haberlerimizin yanında kampanyaya bir tuğla da biz koymak için buradayız. Aramızdan 3,5 yıl önce ayrılan, aynı zamanda bir eğitim gönüllüsü ve sevdalısı olan kız kardeşim Nilüfer ve annem Nüket Ay’ın adına okul yaptırmak benim en büyük hayalimdi. Kardeşim Rahmetli Nilüfer girdiği her okuldan derece ile mezun olan, hukuk eğitimini tam burslu olarak yapan çok başarılı bir öğrenciydi. Eğitim sonrası iş ve özel yaşamı da başarılarla doluydu. Annem çocuklarının eğitimi için elinden geleni yapan ve teşvik eden aydın bir insandı. Ve onların anısına yapılacak en güzel hayır işi tabi ki eğitim alanında olmalıydı. Eğitime verilen destek elbette ki hayırların en güzelidir. Ben ‘100 Hayırsever 100 Eser’ kampanyasıyla bu hayrımıza vesile olan Sayın Valimize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerek Ay Medya Grup olarak, gerekse de GGC bileşenleri olarak eğitim konusunda adım atmak isteyen herkesin ve her çalışmanın sonsuz ve gönüllü destekçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“Hayalimizi gerçekleştiriyoruz”
‘100 Hayırsever 100 Eser’ kampanyasına özellikle köy okulu yaptırarak katkıda bulunmak isteyen ve bu isteğine kavuşan Ay Medya Başkan Yardımcısı Meral Ay, çok sevdiğim ve benim bu günlere gelmemde büyük emeği bulunan annem ve babam AyşeMehmet Maşa için, onların isim ve anılarını yaşatmak için bundan daha güzel yol olmadığına inandığını ifade ederek, “Öncelikle eşimle birlikte okul yaptırmak en büyük hayalimizdi. Eşimle her protokol ya da okul açılışına katıldığımızda bu hayalimizi konuştuk. Bir gün kendi protokolümüzü imzalamak, kendi okul açılışımıza katılmak hep hedefimizdi. Bunun ulaşılması zor bir hedef olduğunu düşünüyor ama yine de dualarımızdan bu isteği eksik etmiyorduk. Sayın valimizin çok başarılı ve özel kampanyası sayesinde eşim de ben de hayallerimizi gerçekleştirdik. Bu nedenle sayın valimize teşekkür ediyorum. Eşime teşekkür ediyorum. Beni yüreklendiren ve şu anda da yanımızda olan dost ve yakınlarımıza teşekkür ediyorum. Babam köyünü çok severdi. Onun için bir köy okulu yaptırmak nasip oldu. Özellikle köylerde okumak ve kaliteli eğitime ulaşmak çok zor. Bizim çabamız bu zorluğun aşılmasında bir damla olursa ne mutlu bize. Biz eşimle eğitime her zaman destek veren bir aileyiz. Burs verdiğimiz ve bugün iş sahibi olmuş pek çok öğrencimiz var. Ama bir okulla bu katkıyı sonsuz kılmak bambaşka bir duygu. Bu duyguyu yaşamamıza vesile olan sayın valimiz ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimizi eğitime destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babasının dövdüğü Cihan bebeğin durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER Babasının dövdüğü Cihan bebeğin durumu iyiye gidiyor
Vali Gül, babası tarafından dövülen bebeğin son durumu hakkında bilgi aldı Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Gül, babası tarafından dövülen bebeğin son ...
Şehitkamil’de gençlere güçlü destek
YEREL HABERLER Şehitkamil’de gençlere güçlü destek
Vefat eden oğlunun adını okulda yaşatacak Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler vefat eden Emre Özgüler adına anaokulu yaptıracak
YEREL HABERLER Vefat eden oğlunun adını okulda yaşatacak Belediye ...
"Yeşil şehirler huzurlu nesiller" için 20’nci durak Fıstıklık mahallesi oldu 250 karaçam toprakla buluştu
YEREL HABERLER "Yeşil şehirler huzurlu nesiller" için 20’nci durak ...
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde atama Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Meşe, hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde atama Kalp ve Damar ...
Karısını öldüren şizofreni hastasına ağırlaştırılmış müebbet Eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Karısını öldüren şizofreni hastasına ağırlaştırılmış ...
Nüket Ersoy’a öğrencilerden anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Nüket Ersoy’a öğrencilerden anlamlı ziyaret
GKV’li İdil Erkan’ın yüzme başarısı
YEREL HABERLER GKV’li İdil Erkan’ın yüzme başarısı
GAİB Aralık ayı eğitim takvimini duyurdu
YEREL HABERLER GAİB Aralık ayı eğitim takvimini duyurdu
Gaziantep'te iki farklı temada hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki farklı temada hazırlanan fotoğraf ...
2 aylık bebeğini döven baba: Ağlayınca sinirlendim
YEREL HABERLER 2 aylık bebeğini döven baba: Ağlayınca sinirlendim
Bebeği öldüresiye döven baba: “Bir anlık sinirle oldu” Cani babanın emniyet ifadesi ortaya çıktı Bebeği döven baba eşine de şiddet uygulamış
YEREL HABERLER Bebeği öldüresiye döven baba: “Bir anlık sinirle ...
Gaziantep'te metruk binada yangın
YEREL HABERLER Gaziantep'te metruk binada yangın
Gaziantep’in kurtuluş kahramanlarına GAÜN çalışanlarından mektup var
YEREL HABERLER Gaziantep’in kurtuluş kahramanlarına GAÜN ...
Sahte altın üreticilerine operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte altın üreticilerine operasyon: 6 gözaltı
Babası tarafından acımasızca dövülen bebeğin dedesi damadının en ağır cezayı almasını istedi Dede Mustafa Uçar: "Bu cani en ağır cezayı alsın" "Bebeğin yüzünde morluklar oluyormuş, kızım şüphelendiği için gizli görüntü çekmeye karar vermiş" "Kızım görüntüleri izleyince konuşamadı, darp raporu almaya gittik beyin kanaması geçirdiğin öğrendik"
YEREL HABERLER Babası tarafından acımasızca dövülen bebeğin dedesi ...
Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (5)
YEREL HABERLER Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (5)
2 aylık bebeğin darp edildiği ev görüntülendi Doktor Demir: "Bebeğin durumu geldiğine göre daha iyi ama hayati tehlike devam ediyor" Komşuları ve arkadaşları cani babaya en ağır cezayı istedi
YEREL HABERLER 2 aylık bebeğin darp edildiği ev görüntülendi Doktor ...
Gaziantep'te akciğer kanserine farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Gaziantep'te akciğer kanserine farkındalık etkinliği
Halı tasarımı öğrencileri panoramik müzede
YEREL HABERLER Halı tasarımı öğrencileri panoramik müzede
Girişimin kadın kahramanları projesi Gaziantep'te
YEREL HABERLER Girişimin kadın kahramanları projesi Gaziantep'te
Çocuklara teknoloji uyarısı Dijital Yaşam ve Dijital Ebevnlik rehberi Orhan Toker: "Artık çzocuklarımız hiç olmadığı kadar internetle iç içeler, bu ortamda zararlı bir çok uygulamayla karşı karşıyalar" "Yemek masası ve yatağa teknoloji taşımamak ve teknolojisiz alanlar saatler belirlemek gerekir"
YEREL HABERLER Çocuklara teknoloji uyarısı Dijital Yaşam ve Dijital ...
Vali Gül, dövülen bebeği ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Gül, dövülen bebeği ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.