Şahinbey'de 15 bin aileye 18 milyon 405 bin 250 TL dev nakdi destek

Şahinbey Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediye Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında yapıldı. Yapılan Meclis toplantısında 15 bin Şartlı Eğitim Yardımı alan aileye 18 milyon 405 bin 250 TL nakdi destek kararı çıktı.

Daha önce Şahinbey Belediyesi’nin sosyal marketinden yardım alan 8 bin aileye toplamda 16 milyon TL’yi bulan ve kişi başı 2 bin TL’lik nakdi destek sağlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, SYDV’ye bağlı 15 bin Şartlı Eğitim Yardımı alan aileye 18 milyon 405 bin 250 TL’lik nakdi destek sağlayacak.

15 bin aileye nakdi destek

Şahinbey Belediye Meclisi, Aralık ayının 1. oturumunda çok önemli bir karara daha imza attı. SYDV’ye kayıtlı 15 bin yeşil kartlı aileye, 18 milyon 375 bin 750 TL’lik nakdi destek sağlanacağı müjdesini veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Pandemiden dolayı Dünya genelinde ciddi bir sıkıntı var. Bizlerde bu sürecin başından sonuna kadar vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devem edeceğiz. Geçtiğimiz ay Belediyemizin Sosyal Marketinden yardım alan 8 bin ihtiyaç sahibi aileye 16 milyon TL’yi bulan ve kişi başı 2 bin TL’lik nakdi destek sağlamıştık. Şimdi de Şahinbey İlçemizde İkamet eden SYDV’ye bağlı Şartlı Eğitim Desteği alan 15 bin öğrenci ailelerine 18 milyon 405 bin 250 TL’lik nakdi yardım yapılması konusunu meclis gündemimize getirdik. Meclis Üyelerimiz daha önceki nakdi desteklerimizde olduğu gibi bunda da bizlere destek verdiler” diye konuştu.

18 madde görüşüldü

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı ilk oturumunda gündeme alınan 17 maddenin 10’u İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 3’ü Plan Bütçe Komisyonu’na, 2’si hem Plan Bütçe Komisyonu’na hem de Eğitim Gençlik Komisyonuna, 2’si teklif karar olarak gündeme alınırken gündem dışı bir maddede ise oy birliği ile meclis gündemine alındıktan sonra Plan Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı 2. oturum toplantısını 03 Aralık 2021 Cuma günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

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