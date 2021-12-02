Duygu Delen davasında beklenen rapor geldi ATK: “Duygu düşme anında canlı” Adli Tıp Kurumu Delen’in ölümüne ilişkin rapor hazırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duygu Delen davasında beklenen rapor geldi ATK: “Duygu düşme anında canlı” Adli Tıp Kurumu Delen’in ölümüne ilişkin rapor hazırladı

İHA

Duygu Delen davasında beklenen rapor geldi ATK: “Duygu düşme anında canlı” Adli Tıp Kurumu Delen’in ölümüne ilişkin rapor hazırladı

Gaziantep’te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu rapor hazırladı. Raporda Delen’in düşme anında canlı olduğu belirtilirken kolda ve bacakta tespit edilen ekimozların zemine çarpmayla oluşabilecek nitelikte olduğu aktarıldı.
Gaziantep’te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen’in (17) ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) 1. İhtisas Kurulu’nun hazırladığı rapor, Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Hakan Kar ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ve bağımsız bir heyetin hazırladığı bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ATK’den rapor hazırlanmasını talep etmişti. Davanın 4’üncü duruşmasında heyet tarafından ATK’den talep edilen rapor 6’ncı duruşma öncesinde mahkemeye gönderildi.
Mahkemeye gönderilen raporda maktul Delen’in düştüğü esnada canlı olduğu belirtilirken, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesiyle mi yoksa bir başkasının etkisiyle mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği aktarıldı.

“Düştü mü, düşürüldü mü?”
Mahkeme heyeti ATK’den Duygu’da meydana gelen yaralanmaların hangisinin düşmeye bağlı gerçekleştiğini, düşüş anında bilincinin açık ya da kapalı olup olmadığını, maktulün kaza ile düşüp düşmediğini, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığını, bir başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediğini sormuştu.
Raporda olay yeri inceleme ile otopsi raporuna, Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Nadir Arıcan’ın hazırladığı raporla mahkeme heyeti tarafından hazırlatılan bilirkişi raporuna da yer veren ihtisas kurulu, raporun Delen’in ölümüne ilişkin hazırlanan adli ve tıbbi belgelerdeki verilerin değerlendirilmesiyle hazırlandığını belirtti.

“Kendisi mi atladı yoksa bir başkasının etkisiyle mi atıldığı bilinemedi”
Raporda Delen’in ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile meydana geldiğini kaydeden kurul, “Yüksekten düşme öncesi ayrıca bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği, sorulduğu üzere kolunda ve bacağında tespit edilen ray şeklindeki ekimozların yüksekten düşme sonrası bulunduğu zemine çarpmasıyla oluşabilecek nitelikte olduğu, kişinin hangi pozisyonda düşmeye başladığının bilinemediği, 3. katta bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebileceği belirlenmiştir” ifadelerine yer verdi.

“Düşme esnasında canlı”
Delen’in düşme esnasında canlı olduğu belirtilen raporda, “Bilinç durumunun bilinemediği, olay yerinde alınan kan lekelerinin tamamının Mehmet Kaplan’a ait olduğu, diğer hususlar hakkında değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile tarafınızca aydınlatılması uygun olacaktır” denildi.
Mahkeme heyeti 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporu Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Genel Kuruluna geri gönderdi. Delen’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Genel Kurulu tarafından rapor hazırlanmasını talep etti.

Ne olmuştu?
Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Cihan bebek öldü" iddialarına ANKA Hastanesinden yalanlama Anka Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram: "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır, bebeğin tedavisi titizlikle devam ediyor"
YEREL HABERLER "Cihan bebek öldü" iddialarına ANKA Hastanesinden ...
Güneydoğu Asya pazarı 6 büyükelçi ile konuşuldu
YEREL HABERLER Güneydoğu Asya pazarı 6 büyükelçi ile konuşuldu
Gümüş altın çağını yaşıyor Altın yerine gümüş yatırım aracı olacak Altının fiyatı vatandaşı gümüşe yöneltti
YEREL HABERLER Gümüş altın çağını yaşıyor Altın yerine gümüş yatırım ...
Şahinbey'de 15 bin aileye 18 milyon 405 bin 250 TL dev nakdi destek
YEREL HABERLER Şahinbey'de 15 bin aileye 18 milyon 405 bin 250 TL ...
Fen liseliler HKÜ’nün vizyonu ile tanıştı
YEREL HABERLER Fen liseliler HKÜ’nün vizyonu ile tanıştı
Suriyeli göçmenler için GAÜN’den önemli proje
YEREL HABERLER Suriyeli göçmenler için GAÜN’den önemli proje
Kurusıkı tabanca ve elektroşok cihazıyla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kurusıkı tabanca ve elektroşok cihazıyla soyguna ...
Babasının dövdüğü Cihan bebeğin durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER Babasının dövdüğü Cihan bebeğin durumu iyiye gidiyor
Ay ailesinden 2 okul Medya’dan eğitime 2 büyük katkı
YEREL HABERLER Ay ailesinden 2 okul Medya’dan eğitime 2 büyük katkı
Vali Gül, babası tarafından dövülen bebeğin son durumu hakkında bilgi aldı Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Gül, babası tarafından dövülen bebeğin son ...
Şehitkamil’de gençlere güçlü destek
YEREL HABERLER Şehitkamil’de gençlere güçlü destek
Vefat eden oğlunun adını okulda yaşatacak Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler vefat eden Emre Özgüler adına anaokulu yaptıracak
YEREL HABERLER Vefat eden oğlunun adını okulda yaşatacak Belediye ...
"Yeşil şehirler huzurlu nesiller" için 20’nci durak Fıstıklık mahallesi oldu 250 karaçam toprakla buluştu
YEREL HABERLER "Yeşil şehirler huzurlu nesiller" için 20’nci durak ...
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde atama Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Meşe, hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde atama Kalp ve Damar ...
Karısını öldüren şizofreni hastasına ağırlaştırılmış müebbet Eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Karısını öldüren şizofreni hastasına ağırlaştırılmış ...
Nüket Ersoy’a öğrencilerden anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Nüket Ersoy’a öğrencilerden anlamlı ziyaret
GKV’li İdil Erkan’ın yüzme başarısı
YEREL HABERLER GKV’li İdil Erkan’ın yüzme başarısı
GAİB Aralık ayı eğitim takvimini duyurdu
YEREL HABERLER GAİB Aralık ayı eğitim takvimini duyurdu
Gaziantep'te iki farklı temada hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki farklı temada hazırlanan fotoğraf ...
2 aylık bebeğini döven baba: Ağlayınca sinirlendim
YEREL HABERLER 2 aylık bebeğini döven baba: Ağlayınca sinirlendim
Bebeği öldüresiye döven baba: “Bir anlık sinirle oldu” Cani babanın emniyet ifadesi ortaya çıktı Bebeği döven baba eşine de şiddet uygulamış
YEREL HABERLER Bebeği öldüresiye döven baba: “Bir anlık sinirle ...
Gaziantep'te metruk binada yangın
YEREL HABERLER Gaziantep'te metruk binada yangın
Gaziantep’in kurtuluş kahramanlarına GAÜN çalışanlarından mektup var
YEREL HABERLER Gaziantep’in kurtuluş kahramanlarına GAÜN ...
Sahte altın üreticilerine operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte altın üreticilerine operasyon: 6 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.