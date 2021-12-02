"Savunmanın ayak izleri" öğrencilere yerinde anlatılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Savunmanın Ayak İzleri Gezisi” ile lise öğrencileri Antep Savunması’nın cephelerine tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi, milli mücadele ruhunu geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda lise öğrencilerine yönelik düzenlenen grup gezilerinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’na bağlı uzman tarihçiler eşliğinde savunmanın geçtiği 18 mahalle ve önemli çatışma noktaları yerinde anlatılarak milli bilincin canlı kalması amaçlanıyor. Ayrıca öğrenciler gezi sonrası Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Geziler, 1 ay boyunca haftanın 5 günü devam edecek.

Geziye katılan lise öğrencisi Sefanur Özdemir, etkinlik için teşekkür ederek, “Buraları gezerken sanki savaş anında orada gibiydim. Şehitlerimizi kendi gözümüzle görür gibi oldum. Gaziantep’in büyük bir kahramanlık gösterdiğini anladım” dedi.

Lise öğrencisi Abdulbaki Çulcu ise 25 Aralık Panoroma Müzesi’ni daha önce görmediğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederim. Resimleri ve eşyaları görünce içim ürperdi. Savaş bölgelerini görme fırsatım daha öncesinde görmemiştim” diye konuştu.

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