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Güçlü ekonomi için enerji verimliliği FEF2021'de konuşulacak

İHA

Güçlü ekonomi için enerji verimliliği FEF2021'de konuşulacak

“Verimli Enerji, Güçlü Ekonomi” temasıyla; sanayide, yapılarda ve ulaşımda enerji verimliliği uzmanlar eşliğinde Güneydoğu Enerji Forumu’nda (GEF) konuşulacak.
Gaziantep Ticaret Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve Gaziantep AB Bilgi Merkezi işbirliğinde düzenlenen Forum, 4 Aralık Cumartesi günü Gaziantep Ticaret Odası’nda gerçekleşecek. T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Başkanı Müsteşar Bartos Przywara’nın da katılacağı forumun özel söyleşi konuğu ise ekonomist Erkin Şahinöz olacak. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de konuşacağı forumda konusunda uzman birbirinden değerli isimler ile “Verimli Enerji, Güçlü Ekonomi” temasıyla, sanayide, yapılarda ve ulaşımda enerji verimliliği tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.
Ana Sponsorluğunu SANKO Enerji’nin, Sponsorluklarını EnerjiSA ve Efelyum Yazılım’ın üstlendiği forumda ayrıca, GEF2021 kapsamında düzenlenen “Verimli Enerji, Güçlü Ekonomi İçin Bir Fikrim Var Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.
"Enerji verimliliği dünyanın korunması için gerekli"
GEF 2021 ile ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, dünyanın korunması için enerjinin verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Enerjiye hayatımızın her alanında, her geçen gün artan bir şekilde gereksinim duyuyoruz. Ne yazık ki bu artış, başta ekolojik dengede bozulma olmak üzere, fiyat artışı, rekabette zorluklar, kaynakların azalması, bütçe ve cari dengede bozulma, dışa bağımlılık gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Enerjiyi verimli kullanarak sadece bugünkü nesilleri değil, gelecek nesilleri de koruyabiliriz, dünyayı koruyabiliriz. Güneydoğu enerji forumunda sanayide, yapılarda ve ulaşımda enerji verimliliğini nasıl sağlayacağımıza odaklanacağız.”
"Yeni gelecekte sadece üretmek yetmiyor"
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı İslim Arıkan ise GEF2021 ile ilgili şu değerlendirmeleri yaparak sektör temsilcilerini foruma davet etti: “Dünyadaki tüm Ülkelerin gündeminde olduğu gibi Ülkemizin gündeminde de; Paris İklim Anlaşması, AB Yeşil mutabakatı var. Yeni gelecekte sadece üretmek yetmiyor, çevreye duyarlı, toplumsal sorumlulara odaklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir rekabet dönemi başladı. Gelecek hedeflerimizi revize etmemizi zorunlu kılıyor. Ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmayı, çevreye duyarlı, toplumsal sorumlulara odaklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir çalışmalara ve stratejilere katkı sağlamayı hedeflediğimiz Güneydoğu Enerji Forumu’nda, konusunda uzman birbirinden değerli isimler olacaktır. "Verimli Enerji Güçlü Ekonomi" sloganı ile sektör temsilcilerini forumumuza bekliyoruz.

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