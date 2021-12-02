Gaziantep'te FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

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Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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