Tahmazoğlu’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü yayınladığı mesaj ile kutladı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu Engelliler Günü için yayınladığı mesajda hiç kimsenin 1 dakika sonrasının bile garantisi olmadığını belirtti. Tahmazoğlu, herkesin bir engelli adayı olabileceğine dikkat çekerek, “Kimse engelli olmayı istemez. Kim gözünün görmemesini, kulağının duymamasını ister, insanlar herhangi bir uzvunun eksik olmasını düşünmek bile istemez. Hiç kimse 1 dakika sonra neler olacağını bilemez. Ancak Herkes bir engelli adayıdır. Engelli kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için biz de Şahinbey Belediyesi olarak, tüm imkânlarımızı seferber edip, destek olmaya çalışıyoruz. Onların yalnızca yılın bir gününde değil 365 gününde yanındayız. Onları içimizde ve yaşamın her alanında görmeyi arzu ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman bütün bireylerimizin yanındayız. Gaziantep ve Şahinbey ilçesinde yaşayan bütün insanlarımızı ayırmadan, ötekileştirmeden destekliyoruz. Parolamız sevgi olduğu zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur, sevginin olduğu yerde saygı olur, saygının olduğu yerde hoşgörü olur, hoşgörünün olduğu yerde bütün insanların yüzünden tebessüm eksik olmaz. Önemli olan beyinlerin engelli olmamasıdır. Bütün engellilerin Engelliler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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