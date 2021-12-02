Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2´ye düştü

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Amik Ovası'nı sulayan Karasu Çayı üzerindeki Tahtaköprü Barajı´nda su seviyesi yüzde 2´ye düştü.

İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, yetersiz yağışlar nedeniyle düştü. Kuraklık nedeniyle barajda doluluk oranı yüzde 2'e geriledi. Tam kapasiteye ulaşması halinde 1 milyar metreküp depolama hacmi bulunan, ancak şu anda 20 milyon metreküp su bulunan baraj, aynı zamanda göçmen kuşların güzergahında olduğu için 22 türden 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor.

Barajdaki su seviyesinin çiftçileri endişelendirdiğini belirten Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, "Barajdaki su seviyesi son yılların en düşük oranında. Dileğimiz yağmur yağması ve barajın kısa zamanda beklenilen doluluk oranına ulaşmasıdır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-12-02 15:35:38



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