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Duygu Delen davasında psikolojik otopsi talebi Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi

İHA

Duygu Delen davasında psikolojik otopsi talebi Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada “kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanan Mehmet Kaplan’ın yargılanmasına devam edildi. Delen'in avukatı psikolojik otopsi yapılmasını isterken, Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen raporun beklenmesi ve sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüne ilişkin davanın 6’ncı duruşması görüldü. Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mehmet Kaplan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken sanık Kaplan’ın avukatı Enes Akbulut ile Delen ailesi avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Şafak Nur Atmaca hazır bulundu. Duruşmayı Delen ailesi de takip etti. Duruşmada ağlayarak savunma yapan sanık Kaplan adil yargılanma talebinde bulunarak, "Biz adaleti medyada değil mahkemede arıyoruz” dedi. Delen ailesi avukatı Mehmet Balcı ise psikolojik otopsi yapılmasını talep etti.
Duruşma, maktul Duygu Delen’in babası Bülent Delen’in beyanıyla başladı. Baba Delen, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Balcı: “Psikolojik otopsi yapılmalı”
Savunma için söz alan Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, dosyaya şuana kadar 5 raporun geldiğini söyledi. 1. İhtisas Kurulu’nun soruşturma dosyasına gönderdiği raporda Delen’in bilinç konusunda hiç değerlendirme yaptığını ifade eden Balcı, “Her rapor farklı sonuçlara bağlanıyor. Uzman görüşleri arasındaki çelişki giderilmelidir. Bu konu açıklığa kavuşturulmalıdır. 4’ncü duruşmada Prof. Dr. Hakan Kar bir insanın intihar eylemini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusunda rahmetli maktulenin bir psikolojik otopsisinin yapılmasını söylemişti. Bu da bir eksik. Böyle bir raporda hazırlanabilir. Biz Mehmet Kaplan’ın Duygu’yu öldürdüğünü düşünüyoruz. Sanığın tutukluluk hali devam etmelidir” ifadelerini kullandı.

Akan: “Görüntüde montaj yapılmış olabilir”
Sanık Kaplan’ın olay anında aşağıya inmeden önce 31 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran avukat Ömer Faruk Akan ise, “Sanık sevdiğini iddia ettiği kişinin aşağıya düşmesinin ardından hemen aşağıya inmiş değildir. Sanık apar topar telefon görüşmeleri yapmıştır. Tanık beyanları ise sanığın 35 dakika sonra aşağı indiğini söylüyor. Aşağı indiğinde de ciddi derecede hırpalanma girişiminde bulunmuştur. Düşme görüntüsünün incelenmesini talep ediyoruz. O kısım da bir montaj yapılmış olabilir” diye konuştu.
Duruşma savcısı, Adli Tıp Genel Kurulundan istenen raporun beklenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Kaplan: “Olay sonrası görüntülerin arkasındayım”
Duruşmada savunma için söz alan sanık Kaplan, savunma esnasında sözünün kesilmemesini talep etti. Mahkemede adil bir yargılama yapılmadığını aktaran Kaplan, “Kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Kadın hakları savunucularının zayıf yanlarını kullandılar. 15 ayda 5 rapor geldi. İsterseniz dosyayı Türkiye’deki bütün doktorlara gönderin. Delil karartabileceğim söyleniyor. Ben neyin delilini karartacağım. Medyada yazılan 5 cümleden dolayı tutukluyum. Ben buna rağmen sabrettim ve sabrediyorum. Olay sonrası görüntülerin arkasındaydım. O görüntüler incelensin. Hiçbir şeyin farkına varmadan tutuklandım” ifadelerine yer verdi.

Kaplan: “Biz adaleti medyada değil mahkemede arıyoruz”
Cezaevinde 15 ayı tek başına bir hücrede geçirdiğini anlatan Kaplan, savunması esnasında ağladı. Her duruşmada karşı tarafın farklı bir rapor talep ettiğini söyleyen Kaplan, “Ben zaten ifademde yukarıda annemi aradığımı söyledim. Ben aşağıya mı ışınlandım. Duygu’nun ailesinden sonra en büyük acıyı ben çektim. Her uyandığımda bu yaşananların gerçek olmadığını hissederek güne başlıyorum. Benim tutukluluğumun devamını talep etmek çok kolay, üzerinizde bir kamuoyu baskısı var. Biz adaleti medyada değil mahkemede arıyoruz” dedi.

Av. Akbulut: “Müvekkilim delilleri karartmıyor”
Sanık avukatı Enes Akbulut’ta dosyaya son sunulan Adli Tıp Kurumu raporunda her şeyin ortada olduğunu vurguladı. En son gelen ATK raporunda Duygu’nun düşerken canlı olduğunun söylendiğini paylaşan Akbulut, “Duygu düşerken canlıysa aşağıya atıldıysa çığlık atıp yardım istemesi gerekiyor. Karşı taraf her rapor geldiğinde farklı bir yöne çekti. ATK’den gelen raporda vücutta oluşan ekimozların düşmeye bağlı olduğunu tescilledi. Şuanda müvekkilimin tutuklu olmasını gerektiren bir durum yok. Sanık yukarı bile çıkmıyor. Olay yerinde bekliyor. Delilleri karartmıyor. Müvekkilimin tahliye edilmesi gerekiyor” diye konuştu.
Savunma ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen raporun beklenmesine ve sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ne olmuştu
Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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