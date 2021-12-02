GAÜN’de aile sempozyumu gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN’de aile sempozyumu gerçekleşti

İHA

GAÜN’de aile sempozyumu gerçekleşti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Aile Sempozyumu GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.
Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen ailenin, sosyal bir yapı olduğu için önemle üzerinde durulması gereken hassas bir konu olduğunun altını çizdi. Dünyada, her toplumda ve sosyal gelişimin her evresinde aile kavramının olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Aile mutluluk ve acının birlikte paylaşıldığı bir ortam. Sağlıklı bireyler yetiştirilirse sağlıklı aile oluşur, sağlıklı aileler de sağlıklı toplumu oluşturur. Bütün gayemiz öğrencileri daha iyi yetiştirmek. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmasında ‘Geleneksel Modernite Arasında Ailemiz’ konusuna değinen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, dünyada aile yapısına bakıldığında durumunun iyiye gitmediğini, bu durumun ciddi bir sorun teşkil ettiğini söyledi. Sosyolojiye tek ebeveynli çocuklar diye bir kavram girdiğini aktaran Köse, “Bu durum özellikle İskandinav ülkelerinde çok yaygın. Çocuğun annesi var babasını bilmiyor, babası var annesini bilmiyor. Boşanmalar giderek artıyor, evlenmeler azalıyor, evlilik yaşı yükseliyor. Dünya trendlerine bakıldığında ülkemizde aile kavramı daha iyi durumda ama diğer taraftan da ülkemizde özellikle evlilik oranlarına bakıldığında ciddi bir düşüş söz konusu. 2019 yılının TÜİK verilerine göre, evlenenlerin sayısı 542 bin civarındayken, 2020 yılında bu rakam 487 bine düşüyor. Türkiye’de bir yıl içerisinde evlenme oranında yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş var. 2019 yılında 156 binlik bir boşanma oranı var. Bu rakam 2020 yılında ise 135 binlere düşmüş. Boşanma oranlarında bir yılda yaklaşık yüzde 14’lük bir gerileme söz konusu. Evliliğin ilk beş yılı içerisinde, nerdeyse 4 kişiden biri boşanıyor” dedi.
GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş ise “Peygamber efendimiz, annenin, babanın, çocukların yani ailenin nasıl olacağını, aileyi oluşturan bireylerin nasıl davranacağını, büyüklerin küçüklere, küçüklerin büyüklere nasıl davranacağını bizlere öğretti. Biz peygamberimizin öğretileriyle büyüdük. Bu genç nesil, onun öğretileriyle büyümeye devam edecek. Ailelerin yıkılmaması için ve daha güzel bir toplum için biz ilahiyatçıların, insanları daha fazla ziyaret etmesi lazım” diye konuştu.
Açılış konuşmalarından sonra oturum başkanlığını Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar’ın yaptığı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akpınar, Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Kazıcı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Esen’in konuşmacı olarak katıldığı birinci oturuma geçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım, Kasım ayı ihracat rakamını değerlendirdi
YEREL HABERLER Yıldırım, Kasım ayı ihracat rakamını değerlendirdi
GTB başkanlarından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER GTB başkanlarından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2´ye düştü
YEREL HABERLER Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2´ye düştü
Duygu Delen davasında psikolojik otopsi talebi Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında psikolojik otopsi talebi Duygu ...
Polis çifte kelepçeli nikah
YEREL HABERLER Polis çifte kelepçeli nikah
GAÜN’de, trafikte etkili ve doğru iletişim eğitimi
YEREL HABERLER GAÜN’de, trafikte etkili ve doğru iletişim eğitimi
Gaziantep polisinden okul önlerinde denetim
YEREL HABERLER Gaziantep polisinden okul önlerinde denetim
Tahmazoğlu’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Fadıloğlu’ndan anlamlı ziyaretler
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan anlamlı ziyaretler
Fadıloğlu, engelsiz çocuklarla yakından ilgilendi
YEREL HABERLER Fadıloğlu, engelsiz çocuklarla yakından ilgilendi
Güneydoğu’dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı geldi
YEREL HABERLER Güneydoğu’dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı ...
Gaziantep'te FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: ...
Başkan Fadıloğlu'ndan 3 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu'ndan 3 Aralık mesajı
Güçlü ekonomi için enerji verimliliği FEF2021'de konuşulacak
YEREL HABERLER Güçlü ekonomi için enerji verimliliği FEF2021'de ...
Yangında panik yaşayan öğretmenler gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Yangında panik yaşayan öğretmenler gözyaşı döktü
"Savunmanın ayak izleri" öğrencilere yerinde anlatılıyor
YEREL HABERLER "Savunmanın ayak izleri" öğrencilere yerinde ...
Okulun kazan dairesinde yangın çıktı, camdan atlayan öğretmen yaralandı
YEREL HABERLER Okulun kazan dairesinde yangın çıktı, camdan atlayan ...
İlkokulda yangın paniği Bir öğretmen ve öğrenci dumandan zehirlenirken panik yaşayan bir öğretmen ise camdan atladı
YEREL HABERLER İlkokulda yangın paniği Bir öğretmen ve öğrenci ...
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kasım ayı ...
Hayırsever Kaplan kardeşlerden okul projesine destek
YEREL HABERLER Hayırsever Kaplan kardeşlerden okul projesine destek
Gaziantep ALG Spor hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep ALG Spor hazırlıklarını aralıksız ...
'Cihan bebek öldü' iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER 'Cihan bebek öldü' iddialarına yalanlama
Dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı Minik Cihan ile annesi polis koruması altına alındı
YEREL HABERLER Dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir ...
Duygu Delen davasında beklenen rapor geldi ATK: “Duygu düşme anında canlı” Adli Tıp Kurumu Delen’in ölümüne ilişkin rapor hazırladı
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında beklenen rapor geldi ATK: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.