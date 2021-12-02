Gaziantep’te iklim krizine dikkat çekildi Büyükşehirden “İklim krizi ve sürdürebilirlik” semineri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla Gaziantep Ekolojik Bina’da Engelli Koordinasyon Merkezi kursiyerlerine ‘‘İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik’’ konulu seminer ve söyleşi düzenlendi.

GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engeliler Günü münasebetiyle Gaziantep Ekolojik Bina’da Engelli Koordinasyon Merkezi kursiyerlerine ‘‘İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik’’ konulu seminer ve söyleşi organize edildi. Programda dünyanın en büyük problemi olan iklim krizi ile mücadele kapsamında çevre ve doğa dostu birey profilinin adaptasyon süreci ve gelecekte insanlığı nelerin beklediği konularında detaylı bilgiler verildi.

Programın devamında küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek, tüketimi azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bireysel tüketimlerinin doğada ne kadar ekolojik ayakizi oluşturduğu ve yaşamda neyin ihtiyaç, neyin gereksiz olduğu tartışılarak havayı, suyu, toprağı korumak için her bir bireyin sorumlulukları paylaşıldı. Bireysel tüketimlere odaklanılan söyleşi kısmında sürdürülebilir bir yaşam için herkesin pozitif yönde değişime ihtiyacı olduğu görüşü üzerinde duruldu. Özellikle gereksiz tüketimleri gündelik hayattan uzak tutmanın; bütçeyi, insan sağlığını ve çevreyi koruyacağının altı çizildi.

Programın sonunda insanların yapacağı tasarruf tedbirlerinin tıpkı bir kelebek etkisi gibi bireylerden topluma, toplumdan dünyaya yayılacağı belirtildi

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