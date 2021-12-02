Duygu Delen davasında detaylı adli tıp raporu beklenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duygu Delen davasında detaylı adli tıp raporu beklenecek

DHA

Duygu Delen davasında detaylı adli tıp raporu beklenecek


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Duygu Delen´in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (21) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan detaylı rapor gelmesi için duruşmayı erteledi.
Duygu Delen, geçen yıl 13 Ağustos'ta, Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp, öldü. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 6 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi, ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Davanın bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ıncı duruşmasına; sanık Mehmet Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ile Duygu Delen'in babası Bülent Delen ise salonda hazır bulundu.
`DUYGU´YA PİSKOLOJİK OTOPSİ YAPILMALI´
Duruşmada söz alan Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, daha önce hazırlanan raporlar arasındaki çelişkinin giderilebimesi için Adli Tıp Kurumu´nca detaylı rapor hazırlanması gerektiğini söyledi. Balcı, sanığın tutukluluk halini değiştirecek yeni bir bulgunun olmadığını belirterek, ´´Dosyada 5 farklı rapor var ve her rapor arasında çelişkiler mevcut. Bu çelişkilerin giderilmesi ve özellikle düşerken bilincinin açık olup olmadığı konusunun netlik kazanması gerekiyor. Psikolojik otopsi yapılma önerisi gelmişti daha önce biz de bu konuya katılıyoruz. Maktuleye psikolojik otopsi yapılmalıdır. Delillerin toplanmamış olması daha önce tutukluluk devamına gösterilen gerekçeler bu oturumda da devam etmektedir. Çelişkiler giderilmelidir ve sanığın tutukluluk hali devam etmelidir´´ dedi.
Tutuklu sanık Mehmet Kaplan ise raporlar arasından herhangi bir çelişki olmadığını savunarak, ilk başta verdiği ifade ile şu ana kadar yaptığı savunmaların aynı olduğunu kaydetti. Duygu´yu ambulansa kendisinin taşıdığını ve sonrasında ne olduğunu anlamadan tutuklandığını ifade eden Kaplan, "Buradan kafayı yedikten sonra çıkacağım. Sürekli rapor bekliyorlar. Hep rapor bekleyip tutuklama talebi istiyorlar. Ben adalet için haykırdım. Bu adil yargılama ise ben varım. Yüksek şüphe var diyorlar ben neden tahliye olayım. 15 ay oldu delil karartma diyorlar, nasıl kararacak bu sürede. Keşif yapılacak diye evi dahi temizlemedik. Ben tüm herkese kendimi ispat ettim" diye konuştu.
`TÜRKİYE´DEKİ TÜM DOKTORLAR İNCELESİN´ 
Mahkemede kendi geçmişi ve doktorların çelişkileri dışında başka bir şey konuşulmadığını söyleyen Kaplan, tahliye beklediğini belirterek şöyle devam etti:
´´Mahkemede benim geçmişim ve doktorların çelişkilerini konuşuyorlar. Ben sabrettim ve umarım sabretmeye devam edeceğim. Beni burada tutmak adalete yakışıyorsa ben sabrederim. Ben söylediklerimin arkasındayım. Duygu'yu sevdiğim kızı ambulansa ben bindirdim. Karakolda ben haber beklerken tutuklandım. 15 ay tek başıma kaldım. Hep rapor bekleyip tutuklama talebi istiyorlar. Ben daha önce tahliye aldım ev hapsi ile 6 gün sonra 3 dakikalık bir mahkemede yeniden tutuklandım. Duygu'nun ailesinden sonra en çok acıyı ben çektim. Her uyandığımda gerçek değilmiş gibi güne başlıyoruz. Mahkeme olarak belki üstünüzde baskı oluştu ama cesaret etmeniz lazım. Ben kafayı yedikten sonra bursan çıkarsanız ne çıkarmasanız ne. Ben tek ifade verdim daha üstüne bir şey eklemedim. Ben adalet yok demiyorum. Her şeyi burada konuşuyoruz. Adaleti medyada değil mahkemede arıyoruz. Benim söylediklerimi lütfen 3-5 ay sonrasına bırakmayın. Ben herkese ıspatlarım suçsuz olduğumu. Herkes biliyor bunu."
`MÜVEKKİLİMİN KAÇMA ŞÜPHESİ YOK´
Mehmet Kaplan´ın avukatı Enes Akbulut ise müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Akbulut, son gelen adli tıp kurumu raporunda Duygu´nun düşerken canlı olduğunun söylendiğini ifade ederek, "Duygu düşerken canlı ise aşağı düşerken çığlık atıp yardım istemesi gerekiyor. Karşı taraf her rapor geldiğinde farklı bir yöne çekti. Adlı tıp kurumundan gelen raporda vücutta oluşan ekimozların düşmeye bağlı olduğu tescillendi. Şu anda müvekkilimin tutuklu olmasını gerektiren bir durum yok. Sanık olayın ardından yukarı bile çıkmayıp, aşağıda bekliyor, delilleri karartmıyor. Müvekkilimin tahliye edilmesi gerekiyor ve kaçma şüphesi göstermiyor" diye konuştu. 
Mahkeme heyeti, raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan detaylı rapor gelmesi için duruşmayı erteledi.
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2021-12-02 16:43:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te iklim krizine dikkat çekildi Büyükşehirden “İklim krizi ve sürdürebilirlik” semineri
YEREL HABERLER Gaziantep’te iklim krizine dikkat ...
GAÜN’de aile sempozyumu gerçekleşti
YEREL HABERLER GAÜN’de aile sempozyumu gerçekleşti
Yıldırım, Kasım ayı ihracat rakamını değerlendirdi
YEREL HABERLER Yıldırım, Kasım ayı ihracat rakamını değerlendirdi
GTB başkanlarından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER GTB başkanlarından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2´ye düştü
YEREL HABERLER Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2´ye düştü
Duygu Delen davasında psikolojik otopsi talebi Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında psikolojik otopsi talebi Duygu ...
Polis çifte kelepçeli nikah
YEREL HABERLER Polis çifte kelepçeli nikah
GAÜN’de, trafikte etkili ve doğru iletişim eğitimi
YEREL HABERLER GAÜN’de, trafikte etkili ve doğru iletişim eğitimi
Gaziantep polisinden okul önlerinde denetim
YEREL HABERLER Gaziantep polisinden okul önlerinde denetim
Tahmazoğlu’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Fadıloğlu’ndan anlamlı ziyaretler
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan anlamlı ziyaretler
Fadıloğlu, engelsiz çocuklarla yakından ilgilendi
YEREL HABERLER Fadıloğlu, engelsiz çocuklarla yakından ilgilendi
Güneydoğu’dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı geldi
YEREL HABERLER Güneydoğu’dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı ...
Gaziantep'te FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: ...
Başkan Fadıloğlu'ndan 3 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu'ndan 3 Aralık mesajı
Güçlü ekonomi için enerji verimliliği FEF2021'de konuşulacak
YEREL HABERLER Güçlü ekonomi için enerji verimliliği FEF2021'de ...
Yangında panik yaşayan öğretmenler gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Yangında panik yaşayan öğretmenler gözyaşı döktü
"Savunmanın ayak izleri" öğrencilere yerinde anlatılıyor
YEREL HABERLER "Savunmanın ayak izleri" öğrencilere yerinde ...
Okulun kazan dairesinde yangın çıktı, camdan atlayan öğretmen yaralandı
YEREL HABERLER Okulun kazan dairesinde yangın çıktı, camdan atlayan ...
İlkokulda yangın paniği Bir öğretmen ve öğrenci dumandan zehirlenirken panik yaşayan bir öğretmen ise camdan atladı
YEREL HABERLER İlkokulda yangın paniği Bir öğretmen ve öğrenci ...
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kasım ayı ...
Hayırsever Kaplan kardeşlerden okul projesine destek
YEREL HABERLER Hayırsever Kaplan kardeşlerden okul projesine destek
Gaziantep ALG Spor hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep ALG Spor hazırlıklarını aralıksız ...
'Cihan bebek öldü' iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER 'Cihan bebek öldü' iddialarına yalanlama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.