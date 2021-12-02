32. Gapshos Fuarı Bakan Gül'ün katılımıyla açılacak

32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı, 6 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’te Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla açılacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Sayacılar Odası'nın destekleriyle, gerçekleştirilecek 32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı sektörün öncülerini, üreticilerini ve alıcılarını buluşturacak. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) 6 9 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda 300 firma ve 1000 marka temsil edilecek. Fuara Suriye, Irak, İran, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin ve Uganda'dan da ziyaretçiler bekleniyor.

Fuarda erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet ve askeri ayakkabılar, terlik ve saraciye ürünleri, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin ürettiği taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri ve süni deri ürünleri, ayakkabı makinesi üretimleri, kurumlar, mümessillikler, dergiler ve toptancıların ürünleri sergilenecek.

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