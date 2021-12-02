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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Sakaryaspor: 1

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Sakaryaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 31 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.


Maçtan dakikalar
28. dakikada Sakaryaspor, Murat Kaan'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Ali Özgün, meşin yuvarlağı ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi. 01
39. dakikada sağ kanattan sıfıra inen Kenan Özer'in ortasına iyi yükselen Sagal, meşin yuvarlağı kale önünde kafayla ağlara göndererek skoru eşitledi. 11
43. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sagal'ın sıfırdan içeri çevirdiği topu uçarak kafa vuruşuyla tamamlayan filelere gönderen Furkan ev sahibi ekibi öne geçirdi. 21
45. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan içeri sokulduktan sonra yerden yaptığı ortayı penaltı noktasında yerden sert bir vuruşla kaleye gönderen Figueiredo farkı ikiye çıkardı. 31
49. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Ali Gürbüz'ün aşırtma vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.
57. dakikada Gaziantep savunmasından dönen topa Sakaryasporlu Kadir Ari'nin yaptığı sert vuruşu kaleci Mustafa yan direğin dibinde tokatladı.
61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sakaryasporlu Murat Kaan'ın yerden sert vuruşunu kaleci Mustafa'da kaldı.
72. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Sagal'ın pasıyla topla buluşan Oğuz'un gelişine vuruşu üstten auta çıktı.
89. dakikada Kadir Ari'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün'ün vuruşunu kaleci Mustafa'da kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serdar Diyadin xx, Gökmen Baltacı xx
Gaziantep FK: Mustafa Burak xx, Pawel Olkowski xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosça xx (Ulaş Zengin dk. 67 x), Halil İbrahim Pehlivan xx, Oğuz Ceylan xx, Furkan Soyalp xxx, Doğan Erdoğan xx (Recep Niyaz dk. 76 x), Kenan Özer xxx (Mirza Cihan dk. 84 ?), Angelo Sagal xxx (Ahmed El Messaoudi dk. 84 ?), Joao Figueiredo xxx (Yusuf Türk dk. 76)
Yedekler: Ekrem, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Borven, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sakaryaspor: Fatih Gülmez x, Mehmet Yıldızaç x (Oğuz Yıldırım dk. 79 x), Arif Kocaman xx, Eyüpcan Delibalta xx, Azad Tarım x (Çağlayan Menderes dk. 46 xx), Ömer Can Sokullu xx (Batın Özdemir dk. 80 x), İrfan Akgün xx (Serkan Odabaşıoğlu dk. 79 x), Murat Kaan Çalık xx, Kadir Ari xx, Umut Sönmez xx, Ali Özgün xxx
Yedekler: Yuşa Tığrak, Arif Akbaş
Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere
Goller: Sagal (dk. 39), Furkan (dk. 43), Joao Figueiredo (dk. 45) (Gaziantep FK), Ali Özgün (dk. 28) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Eyüp Can (Sakaryaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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