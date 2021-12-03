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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

DHA

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 7 gözaltı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY´ye yönelik yürütülen çalışma kapsamında, örgütün emniyet mahrem yapılanmasındaki 7 şüpheliyi belirledi. Ekipler, savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilen 7 şüpheli, gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-12-03 10:29:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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