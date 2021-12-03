Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY´ye yönelik yürütülen çalışma kapsamında, örgütün emniyet mahrem yapılanmasındaki 7 şüpheliyi belirledi. Ekipler, savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilen 7 şüpheli, gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-12-03 10:29:54



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