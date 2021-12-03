Bahçeye uçan taksinin şoförü hayatını kaybetti Kilis'e yolcu bıraktıktan sonra Gaziantep'e dönmek isteyen taksi şoförü, kaza yaparak hayatını kaybetti

Gaziantep'ten Kilis'e yolcu bıraktıktan sonra dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek fıstık bahçesine uçan taksi şoförü hayatını kaybetti. Sabaha karşı meydana gelen kaza günün ilk ışıklarıyla fark edilirken, kazayı duyarak olay yerine gelen taksi şoförünün babası ile diğer yakınları gözyaşı döktü.

Kaza, sabaha karşı GaziantepKilis karayolu Zeytinli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten Kilis'e yolcu bırakan 27 T 1384 plakalı ticari taksi şoförü 34 yaşındaki Adem Tancan, dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, kırsal Zeytinli Mahallesi mevkiinde bulunan bir fıstık bahçesine uçtu.



Taksi şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, kaza sabahın ilk ışıklarıyla fark edildi

Sürücü Adem Tancan'ın hayatını kaybettiği kaza, sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden geçen diğer şoförler tarafından fark edildi. Kazanın fark edilmesinin ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekiplerin sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüsünün cansız bedenini sıkıştığı araç içerisinden çıkartırken, jandarma ekipleri kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.



Babası ve yakınları olay yerinde gözyaşı döktü

Adem Tancan'ın hayatını kaybettiğini duyan babası ile diğer yakınları olay yerinde göz yaşı döktü. Hayatını kaybeden Adem Tancan'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Oğuzeli ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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