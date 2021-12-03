Gaziantep'te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

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Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, takla atarak şarampole devrilen taksinin sürücüsü Adem Tancan (34) hayatını kaybetti. Tancan'ın kazayı duyup, gelen yakınları, acı haberle uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, sabah saatlerinde, GaziantepKilis yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne gelen Adem Tancan'ın kullandığı 27 T 1384 plakalı taksi, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen takside sıkışan Tancan'ı görenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin araçtan çıkardığı Tancan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tancan'ın kazayı duyup gelen yakınları da uzun süre gözyaşı döktü. Adem Tancan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-12-03 11:27:35



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