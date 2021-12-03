Gaziantep'te 690 bin kaçak makaron ele geçirildi

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 690 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Şehitkamil ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda 690 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-12-03 11:36:13



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