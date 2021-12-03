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Babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı Türkiye’nin gündemine oturan 2 aylık bebekten sevindiren haber

İHA

Babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı Türkiye’nin gündemine oturan 2 aylık bebekten sevindiren haber

Gaziantep’te babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı. Servise çıkarılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Op. Dr. İsmail Demir, bebeği birkaç gün sonra taburcu edeceklerini söyledi.
Gaziantep'te, babasının öldüresiye dövmesinin ardından beyin kanaması geçiren 2 aylık bebek Cihan Göç’ün tedavisi sürüyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesindeki tedavisi süren Cihan bebekten sevindiren haber geldi. Bebeğin yoğun bakımdan çıkartılarak servise alındığını söyleyen Operatör Doktor İsmail Demir, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bebeğin ilk geldiği ana göre sağlık durumunun çok iyi olduğunu paylaşan Doktor Demir, “Birkaç günde burada gözlem altında tutacağız. Daha sonra bir sıkıntı olmaz ise hafta başında taburcu edeceğiz” dedi.

“Hafta başında taburcu edebiliriz”
Bebeği bu sabah yapılan tetkiklerin ardından servise çıkarttıklarını dile getiren Demir, şu an serviste medikal tedavinin devam ettiğini söyledi. Birkaç gün serviste gözlem altında tutulacağını vurgulayan Demir, “Daha sonra bir sıkıntı olmaz ise hafta başında taburcu edeceğiz. Şu an sağlık durumu çok daha iyi. Yapılan tetkiklerde beyindeki kanamada bir artış saptamadık. Kan tetkiklerinde de şu an için bir problem yok. Solunumu ve beslenmesi çok iyi durumda. Hareketleri de canlı şu an. 3 gün sonra taburcu edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Şu an görülen bir kalıcı hasar yok”
Şu anda bebeğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altında olduğunu sözlerine ekleyen Demir, “Gerek ben gerek diğer çocuk doktoru olsun tüm sağlık ekibi bebeği takip ediyor. İlk geldiği ana göre şu anki durumu çok daha iyi. İlk geldiğinde bilinç durumu iyi değildi. Hareketlerinde azalma vardı. Sonuçta bu tür kanamalar her an artıp beyine daha fazla zarar verebilirdi. Ancak çok şükür daha iyiye gitti. Kendini toparladı. Şu an her şey çok iyiye gidiyor. Şu an için görülen bir kalıcı hasar yok. Bazen bu travmanın etkisi aylar sonra da kendisini gösterebiliyor. Ama bebek her zaman takibimiz altında olacak” diye konuştu.

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