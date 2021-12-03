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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 yeni birim ile engellilere hizmet veriyor

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 yeni birim ile engellilere hizmet veriyor

Gaziantep Büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan iki yeni birim ile engelli bireylere hizmet veriliyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde kurduğu Erişilebilirlik Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda kurduğu Engelsiz Sporlar Şube Müdürlüğü kapsamında engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yaşanılabilir bir hale getirilmesi için destek veriyor, dijital imkanlarını sunuyor.
Engelsiz Kent Gaziantep hedefi ile yeni ve inovatif projeleri bir bir hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitesini aynı doğrultuda sürekli geliştiriyor. Engelli bireylerin toplumsal hayata katılmaları ve toplum içerisinde kendilerine yer bulmalarını büyük bir kazanım olarak gören kurum, bünyesinde oluşturulan yeni müdürlüklerle yeni çalışmalar başlattı.
"Yapısal ve dijital yeniliklere gidilecek"
Engelli bireylerin istediği her yere, her hizmete bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi, bunları kullanabilmesi için hizmet vermeye başlayan Erişilebilirlik Şube Müdürlüğü; Erişilebilirlik Standartlarına yönelik, topluma açık ortak kullanım alanlarında ulaşılabilirliği sağlamak için kurum içi koordinasyon, risk paylaşımı ve fikir üreterek, mevcut yapılarda dönüştürülebilecek olanları düzeltecek. Ayrıca yeni yapılacak yapılarda standartlara uygunluğuna öncülük edecek. Öte yandan dijital bilgiye engelli bireylerin ulaşabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerini kapsayan olanakları hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık tesislere ve hizmetlere erişim oluşturacak.
"Büyükşehir sporda engel tanımıyor"
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca kurulan Engelsiz Sporlar Şube Müdürlüğü, profesyonel eğitmenler tarafından engelli bireyler için sportif eğitimler vermeye başladı. Verilen eğitimler eşliğinde kurulan belediye kulübü, sporcuların profesyonel spor hayatına geçişleri için adım oluyor. Müdürlük, gelecek sezon işitme engellilerde; atletizm, karate, judo, güreş, yüzme, hentbol, görme engellilerde; judo, atletizm, bisiklet, yüzme, bedensel engellilerde; taekwondo, okçuluk, dans, yüzme, boccia ve özel sporcularda yüzme branşlarında faaliyet gösterecek.
Sporcular büyük başarı yakaladı
Müdürlüğün verdiği eğitimler kapsamında paralimpik branşlarda başarılar yakalanmaya başlandı. Daha öncesinde Avrupa ile Dünya Şampiyonu olan ve Rio Olimpiyatları’na katılan görme engelli sporcu Öznur Alamur aynı yıl yılın sporcusu seçildi. Bu yıl, Fransa’da gerçekleşen İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası’nda sporcular Zehra Özbey ve Elif Küçükaslan Dünya 5’incisi oldular. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Futbol Kulübü ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig’de almış olduğu başarılı sonuçlarla Türkiye’yi 2022 yılında Avrupa’da temsil edecek. Ayrıca takımda bulunan 3 sporcu, Türkiye’yi Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda da temsil eden takımda yer alarak Gillette Yılın Spor ödüllerine layık görüldü. 1112 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan ParaTaekwondo Dünya Şampiyonası’nda Paralimpik Milli Sporcusu Abdulhakim Fırat Gazi şehri temsil etmeye hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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