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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Doğru’dan Engelliler Günü mesajı

İHA

Başkan Doğru’dan Engelliler Günü mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir konudur. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de milyonlarca engelli insan bulunmaktadır. Toplum içerisinde önemli bir nüfusu oluşturan engellilerin çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları devletimizin en önemli hedefidir. Bu nedenle devletimiz, engelli vatandaşlarımızın bakımı, sosyal çevreye uyumu, eğitimi, sağlık ve istihdamı gibi konularda çıkardığı yasaları uygulamaya koymuştur. Bedensel engel, genellikle insanların kendi iradeleri dışında oluşan bir engellilik halidir. Toplumsal bir zarar oluşturmaz. Ancak insanların kendi iradeleri sonucu oluşan düşünce ve fikir engeli topluma her zaman zarar verici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelmesiyle birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmelerinin ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini unutmamalıyız. Engellilerimizin çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan, toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için her alanda desteklenmeleri gerekmektedir. Onların yaşamdan mutlu olmaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır. Unutmamak gerekir ki; engelli duruma düşmek, hiçbir zaman hayatın sonu olarak değerlendirilmemeli; okumaya, öğrenmeye, sosyal hayata katılmaya bir engel olarak görülmemelidir. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilerimizin toplumsal hayata katılım ve başarmak yolunda gösterdikleri gayretlerden büyük mutluluk duyduğumu belirterek; Araban ilçesi Belediye Başkanı olarak herkesi engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya davet ediyor, onlara sağlıklı, mutlu ve onurlu bir hayat diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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