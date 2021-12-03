Gaziantep'te 690 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılık şubesi ekipleri bir işyeri ve iki araca düzenlediği baskında gümrük kaçağı 690 bin adet boş makaron ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehitkamil İlçesinde bir işyeri ve 2 araca düzenlediği baskında 690 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda bir kişi yakalanırken, gözaltına alınan şahsın işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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