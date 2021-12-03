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Fadıloğlu, engelli personeli ve hasta çocukları ziyaret etti Fadıloğlu, hasta çocuklara pijama takımı hediye etti

İHA

Fadıloğlu, engelli personeli ve hasta çocukları ziyaret etti Fadıloğlu, hasta çocuklara pijama takımı hediye etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni ziyaret ederek, engelli personellerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak, karanfil dağıttı.
Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi Pediatrik Onkoloji Servisi’nde yatan hasta çocukları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve çocuklara pijama takımı hediye etti.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ile birlikte hastanede görev yapan engelli personellerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak, karanfil dağıttı. Engelli personeller ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, personellerin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi Pediatrik Onkoloji Servisi’nde yatan hasta çocukları ziyaret eden Fadıloğlu, çocuklara pijama takımı armağan etti.
Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde her türlü birlikteliğe hazırız
Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Başhekimimizin şahsında tüm hocalarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Başhekimliğimiz ile imzalamış olduğumuz bir protokol çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine burada günlük kullanabilecekleri malzemelerin temini noktasında bir protokol yapmıştık. Sağ olsunlar, ihtiyaç sahibi hastalarımıza ve askerlerimize gerek olduğu takdirde ihtiyaçlarını takdim ediyorlar. Bugün de hem yeni açılan Çocuk Hastanemizi ziyaret edelim, dedik hem de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle hastanedeki engelli çalışanlarımızla bir arada olalım, dedik. Hem onları ziyaret ettik hem de servisteki yavrularımızı ziyaret ettik. Allah, emeklerini zayi etmesin. Allah, yokluklarını vermesin. Hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Biz kurumlar arası iş birliği çerçevesinde her türlü birlikteliğe hazırız. Göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkanımızın her zaman yardımlarını ve desteklerini görüyoruz
Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, “Başkanımız, bugün hastanemizi ziyaret etti. Hem hastanemizde çalışan engelli çalışanlarımıza hem de hastanemizde yatan hastalarımıza karanfil ve hediyeler verdiler. Biz bu konuda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın her zaman yardımlarını ve desteklerini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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