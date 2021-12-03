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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te Engelliler Günü’ne özel spor etkinlikleri düzenlendi

İHA

Gaziantep'te Engelliler Günü’ne özel spor etkinlikleri düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde engelli sporcuların katılımıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Spor Etkinlikleri düzenlendi.
“Engelsiz Kent Gaziantep” için projeleri ile çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sporda da engelleri bir bir yıkıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, Talat Özkarslı Spor Salonu’nda sporda farkındalık etkinliği düzenlendi. Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğrenciler ile Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Futbol Kulübü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor tekerlekli sandalye basketbol takımı gösteri sergiledi. Protokol sporcularla birlikte oyunlara katıldı. Etkinliğe Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Ateş, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay ve vatandaşlar katıldı.
“Engelsiz sporlar şube müdürlüğümüz ile 2022 yılında çok ciddi çalışmalar yapacağız”
Etkinlikteki konuşmasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün tarihsel sürecinden bahseden Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yaşanılabilir bir hale getirilmesi, çağdaş toplum düşüncesinin bir parçasıdır. Engellilik, sadece engelli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir sorun değil, sosyal ve insani boyutları ile bütün bireyleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çünkü tüm insanlar aynı zamanda birer engelli adayıdır. Dolayısıyla engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılmalarını sağlamak ve toplumun bir parçası olduklarını hissettirmek lütuf değil, büyük bir erdemliliktir. Engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılmaları ve toplum içerisinde kendilerine yer bulmalarının ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir kazanım olacağı unutulmamalıdır. Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı bağlı Engelliler Şube Müdürlüğümüz çok özel çalışmalara imza atıyorlar. Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Müdürlüğümüz tarafından fiziki destek, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri verilirken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığımızda bulunan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ‘Engelsiz Sporlar Şube Müdürlüğümüz’ kuruldu ve spor severlere engelsiz sporun Türkiye’ye nerelere geldiği konusunda özellikle 2022 yılında çok ciddi çalışmalar yapacağız. Bu duygularla, engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisiyle, bedenindeki engeli kendisine engel olarak görmeyip, toplumsal hayata devam eden engelli vatandaşlarımızın bu özel gününü kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ömürler dilerim” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Ateş ise engelli bütün bireylere destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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