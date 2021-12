SANKO Üniversitesi’nin liseli konukları Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, üniversitenin birimlerini inceledi

Gaziantep Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, rehber öğretmenleri Yasemin Yıldız, Ahmet Saka ve İfakat Dikici eşliğinde SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Üniversite ortamını görmek ve verilen eğitime ilişkin bilgi almak için gelen öğrencilere, akademisyenler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu Demirgüç, fizyoterapistliğin, doğumdan ölüme kadar sağlıklı ve yaşlı her yaştaki kişiye el uzatabilen bir meslek olduğuna dikkat çekti.

Fizyoterapistlik mesleğinin pediatrik, kardiyopulmoner, ortopedik, nörolojik rehabilitasyon, sporcu sağlığı gibi çok farklı özelleşme alanları ile geniş istihdam olanağı bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Demirgüç, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün SANKO Üniversitesi Hastanesi’yle de güçlü bir eğitim fırsatı sağladığının altını çizdi.

Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Öğr. Gör. Zeynep Rumeysa Yoldaş ise fakültenin 20212022 akademik yılı sonunda üçüncü dönem mezunlarını vereceğini söyledi.

Öğr. Gör. Zeynep Rumeysa Yoldaş

Öğrencilerinin mezuniyet sonrası Tıpta Uzmanlık Sınavında gösterdikleri derecelerle kendilerini mutlu ettiklerini belirten Öğr. Gör. Yoldaş, akademik kadro anlamında çok iyi durumda olduklarına vurgu yaptı.

Üniversite yerleşkesinin şehrin merkezinde olması ve yanında SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin olmasının ulaşım ve kolaylığı sağladığını anlatan Öğr. Gör. Yoldaş, şunları kaydetti:

“Tıp Fakültemizde uygulanan mezuniyet öncesi eğitimin ilk yılından itibaren Temel Tıp Bilimlerinin, Dahili ve Cerrahi Tıp bilimleriyle entegre oluşu Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi kimliğimizi güçlendirmektedir. Siz değerli gençlerin hayatlarına, sağlık teması altındaki hayallerinize yön vermek üzere SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak her zaman yanınızdayız.”

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat

Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat da tarihi çok eskilere dayanan hemşirelik mesleğinin; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirme sürecinde çok önemli bir yeri bulunduğunu bildirdi.

Pandemi döneminde, hemşirelik mesleğinin ne kadar önemli bir rolü olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Polat, şöyle devam etti:

“Hemşirelik mesleği, lisans eğitimi sonrasında, öğrencilerin ilgi alanlarına göre, yüksek lisans yaparak uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Üniversitemizde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi de verilmektedir. Mezunlarımız, sadece hastanelerde değil, okul sağlığı ve işçi sağlığı hemşireliği, aile sağlığı merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi, huzurevi vb. alanlarda ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedir.”

Öğr. Gör. Funda Esin Fakılı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Öğr. Gör. Funda Esin Fakılı, aday öğrencilere bölüm, akademik kadro, çalışma alanları, iş olanakları ve eğitim süresince alacakları eğitim hakkında bilgi verdi, paydaşlarla yapılan çalışmalar ve kulüp etkinlikleri konusunda da örnekler sundu.

Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz, “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı ülkemizin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, sağlık alanında güncel bilgi ve teknolojiyi takip edebilen, acil sağlık hizmetine yönelik uygulamaları ile toplum sağlığına katkıda bulunan donanımlı acil tıp teknikerleri yetiştirebilmektir” şeklinde konuştu.

Bölümün uygulamalı derslerinin Mesleki Beceri Laboratuvarında birebir uygulama şeklinde ve uygulama basamaklarında performansa göre değerlendirmelerin hazır uygulama basamağı değerlendirme ölçekleri üzerinden yapıldığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, “Öğrencilerimiz mankenler ve simülatör üzerinde uygulamaya yönelik hedeflenen yetkinliğe ulaştıktan sonra acil serviste önce gözlem yapmaktadır ve sonra denetim altında uygulamalara dahil olmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Üniversitenin alt yapısı ve kaynaklarının öğrencilerin hedeflenen yeterliklere ulaşması için kullanıldığına işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geniş veri tabanına sahip kütüphanemiz, teknolojik donanımlı laboratuvarlarımız ve tam donanımlı hastanemizle öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni hep birlikte yapmaya çalışmaktayız. Üniversitemiz ulusal ve uluslararası bilim insanları ile öğrencilerimizi bir araya getirerek öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz gerek devlet gerekse özel sektörde; acil servislerde, 112 komuta merkezlerinde, ambulans hizmetlerinde rahatlıkla istihdam imkânı bulabilmektedirler.”

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ, şu bilgileri paylaştı:

“Bölümümüz bölgemizdeki ilk tıbbi görüntüleme teknikleri bölümüdür. SANKO Üniversitesi Hastanesi, yatak kapasitesi başta olmak üzere birçok kriterde tek çatı altında ülkemizin en büyük özel hastanesidir. Radyoloji bölümümüzde son teknolojik cihazlarla tüm radyolojik incelemeler yapılmaktadır. Güçlü akademik kadromuzla, bölümümüzdeki öğrencilere radyografi, mammografi, BT, MRG, kemik mineral dansiometresi gibi temel ve sofistike radyolojik incelemeleri uygulama becerisi kazandırmaktır. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme teknikerlerine çok fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Mezunlarınızın tüm radyolojik tanı ve tedavi ünitelerinde, üstün bilgi ve beceriye sahip olarak görev yapmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduklarında özel ve kamu kuruluşlarındaki radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinin yani sıra, özel görüntüleme merkezlerinde görev yapabileceklerdir. Ön lisans mezunlarımız, isterlerse ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavına girebilir, başarılı olmaları halinde lisans eğitimi yapmaya hak kazanabilirler.”

Dr. Öğr. Üyesi Damla Usalan Sarıgüney

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Dr. Öğr. Üyesi Damla Usalan Sarıgüney ise anestezi bölümünün iki yıllık lisans programı olduğunu ve ilk yıl teorik ikinci yıl pratik derslerin ağırlıklı olarak işlendiğini ifade etti.

Bölümü bitiren öğrencilerin “anestezi teknikeri” unvanıyla mezun olduklarını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Sarıgüney, özetle şu bilgileri anlattı:

“Birincil görevleri ameliyathanelerdedir, ameliyat olan hastaların başından sonuna kadar anestezi uygulaması ve yönetiminden sorumludurlar. Ameliyathane dışında uygulanan bazı işlemlerde de yine hastalara anestezi uygulaması yaparlar. Hastalara yapılan acil ve hayati müdahalelerde hekimin yanında yardımcı sağlık personeli hatta hekimin sağ kolu olarak yer alırlar. Mezunlar ameliyathaneler başta olmak üzere her türlü yoğun bakım ve acil servislerde çalışma olanağına sahiptir. Anestezi teknikerliği sağlık eğitimi alan diğer yardımcı sağlık personeline göre daha fazla hız, beceri ve uyanıklık gerektiren çok özel bir bölümdür. İnsan hayatına ve hayati fonksiyonlarına doğrudan müdahale edebilen bu anlamda da çok kutsal ve değeli bir branştır.”

Öğr. Gör. Levent Bostancı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan Öğr. Gör. Levent Bostancı, Ameliyathane Hizmetleri Programı’nda ameliyathaneye yönelik mesleki derslerin teorik ve pratik olarak yapıldığını belirtti.

“Amacımız, ameliyathane ortamında kullandığımız tüm alet ve malzemenin ameliyata hazır durumda bulundurulması, cerrahi ekibine malzemenin sağlanmasını, ameliyatın özelliğine göre ameliyathane ortamının uygun hale getirilmesini sağlayan yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir” diyen Öğr. Gör. Bostancı, ameliyathane uygulamalarının, ameliyathane teknolojisi ve mesleki temel tekniklerin ameliyathanelerde ve laboratuvarlarda uygulamalı olarak yapıldığını hatırlattı. Öğrenciler, Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Sevinç, Laboratuvar Sorumlusu Nilay Uçar, Öğr. Gör. Funda Esin Fakılı, Hemşirelik Bölümünden Öğr. Gör. Zeynep Doğan’dan bölümlere ait laboratuvarlar ve uygulamalar konusunda bilgiler aldı.

Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl’ın, öğrenci kulüpleri, üniversitenin burs ve imkanları hakkında öğrencileri bilgilendirmesinin ardında birlikte fotoğraf çekimi ile ziyaret son buldu.

