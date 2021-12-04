GTO’da yeşil enerji verimliliği konuşuldu Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: “ Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12’nci Avrupa’da 5’inciyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO’da yeşil enerji verimliliği konuşuldu Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: “ Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12’nci Avrupa’da 5’inciyiz”

İHA

GTO’da yeşil enerji verimliliği konuşuldu Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: “ Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12’nci Avrupa’da 5’inciyiz”

Gaziantep Ticaret Odası ile Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi işbirliğinde 2021 Güneydoğu Enerji Forumu düzenlendi. Forumda konuşan Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye’nin yenilebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12’nci, Avrupa’da ise 5’inci sırada yer aldığını söyledi.
Gaziantep Ticaret Odası ile Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi işbirliğinde 2021 Güneydoğu Enerji Forumu düzenlendi. Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen forumda enerji verimliliğinin arttırılması ve iklim krizine karşı sanayicilerin yapması gerekenler konuşuldu. Verimli enerji, güçlü ekonomi temasıyla düzenlenen foruma; Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, GTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve diğer AB Politikaları Başkanı Bartos Przywara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağlı, protokol üyeleri ve sanayiciler katıldı. Forumda sunum gerçekleştiren Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, enerji fiyatlarının neden artışa geçtiğini ve Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımlardan bahsetti.
“ 2022 yılı çalışma odağımızı iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil ekonomi olarak belirledik”
Katılımcılara ve sponsorlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, “Üstat Nazım Hikmet’in dediği gibi ‘havalar acayipleşti’ ne yazık ki bunu da biz insanlar yaptık. Doğa ile dost olmaktan vazgeçtiğimiz için oldu tüm bunlar. Sanırım dostluğumuzu bozan temel etmenlerden biri de yaşantımızın ayrılmaz parçası olan enerji kaynaklarını fütursuzca ve sorumsuzca kullanmamızdır. Üstelik her geçen gün enerjiye biraz daha ihtiyaç duyduğumuz ve bu artan ihtiyaç başta ekolojik dengedeki bozulmalar başta olmak üzere fiyat artışı, rekabette zorluklar, kaynakların azalması, bütçe ve cari dengede bozulma dışa bağımlılık birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorun çözümünde ise bireyler, devletler, kurumlar ve firmaların yani herkesin üzerine düşen görevler alması gereken aksiyonlar var. Gaziantep Ticaret Odası olarak 2022 yılı çalışma odağımızı iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil ekonomi olarak belirlemiş bulunmaktayız. Hazırlıklarımızı da şimdiden başladık. GEF 2021’in en büyük hedefi; iş dünyası olarak üzerimize düşenleri, işin uzmanlarıyla masaya yatırmak ve bu farkındalığı arttırmaktır. Bu noktada değerli bilgilerini bizlerle paylaşma nezaketinde bulunan tüm konuşmacılarımıza ve moderatörlerimize de burada oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.
“Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12’nci Avrupa’da 5’inciyiz”
Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Türkiye’nin dünyada 12’nci, Avrupa’da ise 5’inci sırada yer aldığını söyleyen Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “Öncelikle dünyada hangi enerji kaynakları, hangi oranda kullanılıyor; baktığımız zaman en çok birincil enerji olarak yüzde 31 civarındaki bir oranla petrolün kullanıldığını görüyoruz. Petrolü daha sonra kömür ve doğal gazın takip ettiğini görebiliyoruz. Ülkemizde de durum çok farklı değil. Kömür ve petrol en çok kullanılanlardan onlardan sonra ise doğal gaz en büyük birincil enerji kaynaklarımız arasında yer alıyor. Elektrik üretiminde dünyada hangi kaynaklardan hangi oranda yararlanıyor diye baktığımızda dünyada en çok elektrik üretimi için yüzde 36 ile kömür olduğunu görüyoruz. Daha sonra onu 26.5 ile yenilenebilir enerji takip ediyor. Elektrik üretimi için dünyada 26.5 olan yenilenebilir enerji miktarı ülkemizde ise yüzde 44 oranında. Yaklaşık 1015 yıldır ülkemizin yenilenebilir enerjiye kurulmasına verdiği destekte önemi çok büyük. Biz dünya ortalamasının çok üzerinde bir yenilenebilir enerjiyle elektrik üretebilen bir durumdayız. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12’nci Avrupa’da 5’inciyiz” ifadelerini kullandı.
“Sanayicilerimizin enerji verimliliği konusundaki projelerinde hibe desteği sunuyoruz”
Dünyanın enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Tancan, yenilenebilir enerji için 132 milyon TL’lik destek verdiklerini ve enerji verimliliği alanında projesi olan işletmelere hibe desteklerinde bulunduklarını da sözlerine ekleyerek, “Dünya, enerji kriziyle karşı karşıya. Bunu fiyatlardan görüyoruz. Bütün emtialar gibi arz sıkıntısı yaşandığı takdirde fiyatlar nasıl anormal bir şekilde yükseliyorsa aynı durum enerji içinde geçerli oluyor. Doğal gaz fiyatları Avrupa’da 2020 yılında 115 dolar 2021 Eylül ayında ise 808 dolar. 2021 Ekim ayında bin 99 dolar olmuş 10 katı artmış. Kasım aylarında biraz gevşemiş ve 976 dolara kadar gerilemiş. Yani 2020 ile kıyaslamadığımızda 89 katı olan bir artış söz konusu. Tabi bunlar elektrik piyasasına yansıdı. Elektrik fiyatları Avrupa’daki İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde 2021 yılının başlarında 6070 Avro arasındayken bugün 200 avroya kadar çıktığını görüyoruz. Buna rağmen ülkemizde çok büyük artışlar olmadı. Biz bakanlık olarak verimlilik arttırıcı projeleri destekliyoruz. Özellikle sanayicilerimizin enerji verimliliği konusundaki projelerinde hem hibe desteği sunuyoruz hem de sanayicimiz fabrikasındaki enerjiyi daha az kullanmış oluyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde 132 milyon TL’lik destek verdik. 470 milyon TL’lik yatırım yapıldı ve yılda 238 milyon TL’lik bu yatırımlardan kazanç elde etmişiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihini en iyi bilenlerin kazanacağı yarışmanın finali yapıldı Yarışmaya, 37 bin lise öğrencisi katıldı, finale 203 öğrenci kaldı
YEREL HABERLER Tarihini en iyi bilenlerin kazanacağı yarışmanın ...
Gaziantep'te sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte içki operasyonu
Gaziantep polisinden kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep polisinden kaçak alkol operasyonu
Cumhuriyet ilkokulunda 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Cumhuriyet ilkokulunda 15 Temmuz fotoğraf sergisi ...
SANKO Üniversitesi’nin liseli konukları Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, üniversitenin birimlerini inceledi
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nin liseli konukları Mehmet Emin ...
Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükşehir projelerini örnek gösterdi
YEREL HABERLER Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni ...
HKÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü engelli hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi için çalışıyor
YEREL HABERLER HKÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü engelli ...
Gaziantep Ampute Spor Kulübü'nden kapatma kararı
YEREL HABERLER Gaziantep Ampute Spor Kulübü'nden kapatma kararı
Medical Park Gaziantep’te “Hayata Hep Birlikte Gülümseyelim” etkinliği
YEREL HABERLER Medical Park Gaziantep’te “Hayata Hep Birlikte ...
Gaziantep'te Engelliler Günü’ne özel spor etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te Engelliler Günü’ne özel spor ...
Engelleri kaldıran üniversite
YEREL HABERLER Engelleri kaldıran üniversite
Seyir halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev alev yandı
Fadıloğlu, engelli personeli ve hasta çocukları ziyaret etti Fadıloğlu, hasta çocuklara pijama takımı hediye etti
YEREL HABERLER Fadıloğlu, engelli personeli ve hasta çocukları ...
Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı
Öğrenmede engel tanımıyorlar Engelliler sosyal tesiste hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Öğrenmede engel tanımıyorlar Engelliler sosyal ...
Gaziantep'te "mor umutlar" gökyüzüne bırakıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te "mor umutlar" gökyüzüne bırakıldı
Gaziantep'te 690 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 690 bin adet gümrük kaçağı makaron ele ...
Fadıloğlu, engelli sporcularla kahvaltıda buluştu Fadıloğlu, engelli sporcularla yakından ilgilendi
YEREL HABERLER Fadıloğlu, engelli sporcularla kahvaltıda ...
Başkan Doğru’dan Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Engelliler Günü mesajı
Bölgede tek olacak ışın tedavisi 27 şehre hizmet verecek Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden bölge halkına bir yenilik daha
YEREL HABERLER Bölgede tek olacak ışın tedavisi 27 şehre hizmet ...
Başkan Vural’dan Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Vural’dan Engelliler Günü mesajı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 yeni birim ile engellilere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 yeni birim ile ...
Babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı Türkiye’nin gündemine oturan 2 aylık bebekten sevindiren haber
YEREL HABERLER Babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebek yoğun ...
Gaziantep kalesi engelliler için mor renge büründü
YEREL HABERLER Gaziantep kalesi engelliler için mor renge büründü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.